El brasileño Malcom, estrella del Al-Hilal, rompió su silencio tras el encuentro ante el Al-Faisaly, después de encontrarse frente a preguntas repetidas de los medios de comunicación sobre su futuro con "El Líder" y la posibilidad de su marcha durante el actual periodo de fichajes.

Malcom concedió una entrevista a los medios tras el final del partido, en el que el Al-Hilal se impuso al Al-Faisaly por 4-2 en la primera jornada de la Roshn League, antes de que la conversación pasara rápidamente de hablar de los sucesos del encuentro a su futuro con el equipo.

El jugador brasileño no aceptó las preguntas relacionadas con la posibilidad de su marcha del Al-Hilal, mostrándose molesto por la insistencia en hablar de los rumores que lo vinculan con dejar el club, y afirmó que su concentración en este momento está puesta en representar a "El Líder".

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Malcom dijo en declaraciones cargadas de enfado: "Ahora represento al Al-Hilal, y este es el lugar para preguntar sobre el partido", en una clara alusión a su rechazo a entrar en nuevas discusiones sobre su futuro o a responder a los informes que circulan sobre él.

La estrella brasileña no se conformó con eso, sino que decidió poner fin a la entrevista de forma sorpresiva, después de añadir: "No voy a continuar la entrevista", antes de abandonar el lugar, en una actitud que reflejó su nivel de fastidio por las preguntas que le fueron formuladas.

Las declaraciones de Malcom llegan en medio de las noticias que han circulado durante el último periodo sobre su futuro con el Al-Hilal, si bien el jugador transmitió con su último mensaje una clara concentración en su presencia con el equipo, mientras que la decisión final sobre su futuro queda en manos de la directiva de "El Líder" durante lo que resta del mercado de fichajes.