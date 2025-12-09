Deftones x Los Jaguares: Leyendas de Sacramento patrocinan al equipo juvenil local y diseñan sus camisetas oficiales para 2026

Las camisetas de fútbol de edición limitada Deftones x GOAL Projects están disponibles ahora en goalprojects.goal.com

Deftones han pasado de ensayos en garajes en Sacramento a convertirse en una de las bandas de rock más influyentes del planeta, pero nunca han dejado atrás su ciudad natal. Hoy, están devolviendo de manera significativa, patrocinando oficialmente a Los Jaguares, un equipo de fútbol juvenil de Oak Park, el mismo vecindario de Sacramento donde comenzó la historia de Deftones.

Yendo más allá de un patrocinio tradicional, Deftones diseñaron personalmente los uniformes oficiales del equipo para 2026, lanzándolos hoy como una cápsula de edición limitada para ayudar a financiar el futuro del club y asegurar que los niños de todo el país tengan acceso al juego en el futuro.

"Cuando escuchamos sobre este grupo de niños creciendo en nuestra ciudad natal que necesitaban apoyo, aprovechamos la oportunidad," dijo la banda. "El fútbol y la música son ambos sobre conexión y expresión, y tener una comunidad fuerte que alimente esto durante los años de desarrollo es muy importante. Estamos emocionados de poder dar algo de regreso y hacer un cambio positivo en sus vidas, y nuestra esperanza es alentarles a continuar persiguiendo sus sueños a pesar de cualquier adversidad."

Los Jaguares están compuestos por 40 niños y niñas de entre 11 y 14 años, muchos de los cuales comparten la herencia mexicano-americana de la banda. El patrocinio de Deftones jugará un papel en mantener el fútbol gratuito para el equipo, ampliar el acceso a campos de juego y entrenamiento, proporcionar alimentos y bebidas saludables para los estudiantes y asegurarse de que los niños prosperen fuera del campo.

En octubre, Deftones regresaron a casa a Sacramento para encabezar el festival de rock y metal Aftershock, y tenían una sorpresa preparada para Los Jaguares. Los miembros del equipo fueron invitados como invitados especiales, disfrutando de la experiencia VIP completa mientras la banda los saludaba en persona tras bambalinas y les regalaba sus nuevas camisetas antes de ser escoltados hasta la mesa de sonido para una vista única del espectáculo. Con muchos asistiendo a su primer concierto, un jugador no pudo resistir la tentación de saltar la barrera para hacer crowd surfing con su nueva camiseta.

Las camisetas local y visitante llegan en negro y verde, con la primera presentando un clásico gran cuello blanco y la segunda con rayas de sombra de estilo retro. Ambas llevan el nombre de la banda como el principal patrocinador en tipo Deftones audaz, y hacen referencia a su nuevo décimo álbum, private music, con insignias de lengua de serpiente y el No.10 en la parte posterior. El apodo de la ciudad, Sacto, actúa como el nombre en la espalda, mientras que la camisa verde también presenta una pequeña estrella inspirada en las puertas de Oak Park. El lanzamiento también incluye un balón de fútbol negro, que presenta la insignia de serpiente, el tipo Deftones, el apodo Sacto y la misma estrella.

Los Jaguares son parte de Street Soccer, una organización sin fines de lucro nacional que brinda a los niños acceso al fútbol en su escuela en Oak Park y a muchos más necesitados en Sacramento y otras 15 ciudades en todo el país.

La colaboración corona un año histórico para Deftones, quienes lanzaron su primera música nueva en cinco años en forma de su décimo álbum de estudio private music. El puesto principal en el Aftershock Festival cerró su gira por los Estados Unidos en 2025 mientras se preparan para grandes giras en Europa y Oceanía en 2026.