El defensa del Real Madrid Raúl Asencio ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, sigue a la espera de un juicio por la presunta difusión sin consentimiento de un vídeo de contenido sexual.

Una fuente judicial confirma a la agencia de noticias AFP que Asencio ha sido declarado culpable a raíz de un incidente ocurrido el 16 de agosto en Gran Canaria. Según el tribunal, el central tenía más de tres veces la cantidad de alcohol en sangre legalmente permitida.

En España, para la mayoría de los conductores el límite es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ello, el tribunal ha dictaminado que el español de 23 años deberá pagar una multa de 14.400 euros y perderá el carné de conducir durante ocho meses.

Asencio no formaba parte de la plantilla del Real Madrid en el momento del incidente. El defensa trabajaba en su recuperación de una lesión en el muslo que había sufrido a finales de julio.

Con ello, los problemas judiciales de Asencio aún no han terminado. El defensa deberá comparecer de nuevo esta semana ante el juez en Gran Canaria. En ese caso, está acusado de haber difundido sin consentimiento un vídeo de contenido sexual de 2023, en el que presuntamente aparece, entre otras personas, un menor de edad.

También han sido acusados en el caso tres exjugadores de la cantera del Real Madrid. Están acusados de haber grabado y difundido dichas imágenes. El juicio está programado para los días 3, 4 y 7 de septiembre.