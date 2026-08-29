Deco trabaja en una última bomba en el mercado del Barcelona

El director deportivo Deco trabaja en una última bomba en el mercado de fichajes del Barcelona, en la que estará involucrado el lateral Alejandro Baldé.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona trabaja para cerrar una operación de intercambio, con el fin de hacerse con los servicios de Federico Dimarco, estrella del Inter de Milán, a cambio de la salida de Baldé hacia el conjunto nerazzurro.

Hans Flick, entrenador del Barça, fue contundente cuando aseguró que Baldé tendría dificultades para conseguir un papel destacado en el equipo catalán.

A ello se suma que la incorporación de João Cancelo y el gran nivel de Gerard Martín han hecho que la competencia por el puesto de lateral izquierdo sea más dura que nunca.

El Barcelona y el Inter de Milán negocian esta operación de intercambio, pese a que Dimarco, de 28 años, ha sido uno de los elementos intocables en las filas del Inter durante los últimos años.

Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas, aunque el Inter, hasta ahora, no da luz verde para desprenderse de uno de sus pilares fundamentales.

La operación de intercambio será muy complicada, y el Barcelona lo sabe bien, pero todavía queda una ventana abierta durante los tres últimos días del período de fichajes veraniego, y el Barcelona pagará una cantidad económica al Inter para completar la operación de intercambio.

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