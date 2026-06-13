Declan Rice se echa a reír de repente al ver a Brian Brobbey: «¡Esto no se puede emitir!»

Un vídeo protagonizado por el centrocampista del Arsenal Declan Rice causa revuelo en Internet. Durante una ronda de presentaciones previa al Mundial, el internacional inglés bromeó sobre el nombre de Brian Brobbey.

Como en la Premier League, en el Mundial los jugadores deben pronunciar sus nombres para que comentaristas, analistas y aficionados los digan correctamente.

Con cara de circunstancias, Rice dijo: «Brian Brobbery».

Todos rieron, y Rice recuperó la seriedad: «¡No podéis emitir esto! Era una broma privada. Declan Rice...».

Pese a su advertencia, el vídeo acabó en internet y los usuarios se ríen con la broma.

Rice, compañero de Jurriën Timber —mejor amigo de Brobbey— en el Arsenal, se ha medido en tres ocasiones al potente delantero de Ámsterdam.