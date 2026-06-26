Decisión tomada: el Real Madrid se rinde ante Nico Baz

El Real Madrid ha aceptado la petición de Nico Baz, centrocampista del Como, de no regresar este verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, lo confirmó en X: «Exclusiva: el Como compra a Nico Paz al Real Madrid. Asunto cerrado».

El acuerdo alcanza los 60 millones de euros e incluye un porcentaje para el Real Madrid en una futura venta y una cláusula de recompra.

El jugador quería seguir en el Como, aunque el Madrid conservará el control sobre su futuro.

Fábregas y Suarzo fueron decisivos en las últimas 24 horas, con el visto bueno del jugador, y el acuerdo se cerró con éxito.

Baz llegó al Como hace dos temporadas procedente del Madrid, que se reservó su recuperación.

Baz ha jugado muchos minutos con el Como y se ha convertido en una de sus estrellas, clasificando al equipo para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Previamente se informó que Baz rechazó volver al Madrid tras la llegada gratuita de Bernardo Silva, solicitada por el nuevo técnico José Mourinho.









