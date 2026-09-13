El delantero brasileño Gabriel Jesus, de 29 años, logró ofrecer un rendimiento inmediato y rápido nada más incorporarse al Barcelona, ya que el técnico alemán Hansi Flick le concedió minutos de juego durante los enfrentamientos ante el Valencia y el Feyenoord, y el atacante respondió marcando un gol de cabeza tras un centro de Lamine Yamal.

Según el diario español "Sport", la integración del jugador en el vestuario del equipo se produjo de forma rápida, ya que conocía de antemano el idioma español y no encuentra dificultad para entenderse con sus compañeros, además de dominar el inglés que habla Flick gracias a su etapa en el Manchester City y el Arsenal, pues Jesus fue fichado para incorporarse rápidamente al sistema del equipo ante la necesidad del entrenador del Barcelona de realizar rotaciones durante la presente temporada.

Los partidos se acumulan en gran número para el Barcelona durante el periodo actual, ya que el equipo afronta una fase muy intensa antes del parón internacional que incluye tres enfrentamientos ante el Levante, el Racing el miércoles en el estadio Spotify Camp Nou y luego el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán, lo que obliga a Flick a repartir los esfuerzos, pues el plan contempla otorgar a Jesus un papel mayor y más destacado con el paso de los partidos.

El delantero número 9 del Barcelona participó durante 9 minutos en el estadio de Mestalla nada más llegar, antes de jugar otros 7 minutos ante el Feyenoord, donde Jesus mostró su olfato goleador y su rápida capacidad para entender un fútbol basado en el pase y la cooperación, ya que anteriormente jugó con este estilo colectivo bajo la dirección de Pep Guardiola y Mikel Arteta, un factor más que juega a su favor.

Descanso para Raphinha

Flick se apoya en Raphinha como delantero declarado titular, pero no prefiere sobrecargarlo, ya que el jugador solo completó un partido de los cinco encuentros oficiales que ha disputado el Barcelona, después de cumplir sus tareas de la mejor manera al marcar 8 goles, con 6 goles en la Liga española y dos goles en la Liga de Campeones de Europa.

Dar descanso a Raphinha tras decidir el resultado de los partidos se considera una opción importante que el Barcelona debería adoptar con un jugador que sufrió lesiones la temporada pasada, ya que se ausentó con el equipo catalán de una parte del último tercio de la temporada, especialmente del enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Atlético de Madrid, y además se lesionó con la selección de Brasil durante el Mundial.

Flick busca preservar a Raphinha, y esa es una de las principales razones que motivaron el fichaje de Jesus, quien realiza un gran esfuerzo en el campo, aporta un fuerte añadido en la labor de presión y posee precisión en el disparo, características que comparte con Raphinha, aunque el exjugador del Leeds United supera actualmente con un nivel superior al de la mayoría de los delanteros del mundo, a excepción de Kylian Mbappé y unos pocos más.

Un estado físico positivo

Gabriel Jesus trabaja con intensidad desde su primer día para evitar el efecto de su ausencia de participación anterior con el Arsenal, ya que no participó en los primeros partidos del equipo inglés, pues el jugador presenta un buen estado físico y se entrenó con el grupo desde el principio sin necesidad de un programa de recuperación especial, a diferencia de lo que ocurrió con Rodri, por ejemplo.

Reina una gran satisfacción dentro del club Barcelona con el fichaje de Jesus después de que su eficacia se hiciera evidente de forma clara ante el Feyenoord, ya que su buena adaptación al estilo de Flick indica que no ha llegado para ser una simple opción adicional en el banquillo, sino para ser un jugador con un papel y una gran importancia en el equipo.



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