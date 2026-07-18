La FIFA ha autorizado a Argentina a mostrar de nuevo la bandera con el mensaje «Las Islas Malvinas son argentinas» si gana mañana la final del Mundial 2026 contra España.

Según Sky Sports, el organismo considera que los jugadores tienen derecho a expresarse, aunque su reglamento prohíbe manifestaciones políticas.

Ya en la semifinal de 2026 contra Inglaterra, el plantel exhibió un cartel con la frase «Las Malvinas son argentinas», incumpliendo el reglamento.

El Reino Unido exige una investigación exhaustiva.

Desde el miércoles, el caso se ha vuelto político: el Reino Unido pide una investigación y el presidente argentino, Javier Milei, respalda a sus jugadores.

Las Islas Malvinas, archipiélago británico a 600 km de la costa argentina, siguen siendo un tema sensible en las relaciones entre Londres y Buenos Aires, que llevan décadas disputándose su soberanía.

En 1982, la invasión argentina desencadenó una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Mili cambia de postura y apoya a los jugadores.

Al principio, el presidente argentino Javier Milei restó importancia al incidente y declaró el miércoles: «No exageremos. Las Malvinas se recuperarán por diplomacia, no por gestos nacionalistas baratos».

Sin embargo, cambió de postura y anunció su apoyo a los jugadores, explicando que el sentimiento hacia las Islas Malvinas «es un sentimiento que comparten todos los argentinos, y tienen todo el derecho a expresarlo».

El jefe de Estado afirmó: «Las Islas Malvinas son argentinas y las recuperaremos por la vía diplomática y con prudencia», equilibrando el respaldo a los jugadores con el cuidado de las relaciones diplomáticas.