La Federación Francesa de Baloncesto anunció la exclusión del Mónaco, actual campeón de la liga francesa, de participar en las competiciones de la próxima temporada, en una decisión impactante que pone en juego el futuro del club en medio de una asfixiante crisis financiera.

La Federación Francesa confirmó que la sala de apelaciones rechazó el recurso del Mónaco para permanecer en la primera división francesa, y que la prohibición incluye la participación en cualquiera de las ligas de la LNB, incluida la segunda división.

El conjunto del Principado se enfrenta ahora a una única opción para salvarse, que consiste en presentar una apelación final ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés, algo que el club sigue estudiando cuidadosamente ante las complejidades de la situación financiera actual.

El Mónaco había apelado la decisión inicial el pasado 20 de julio, antes de que la sala de apelaciones le concediera un plazo hasta el 31 de julio para presentar la documentación requerida, pero el club no logró presentarla dentro del plazo establecido, lo que llevó a confirmar la decisión de exclusión.

A pesar de haberse coronado con el título nacional, el Mónaco sufrió graves problemas financieros que provocaron su salida de la Euroliga y el regreso a la Eurocup, la segunda competición continental, además de la marcha de la mayoría de sus estrellas más destacadas, como Mike James, Alpha Diallo y Elie Okobo.

El equipo, propiedad del empresario ruso Alexei Fedorychev, fue objeto de múltiples sanciones económicas durante la temporada pasada por el impago de los salarios de los jugadores y empleados, y también se le impuso una prohibición de fichajes, lo que llevó al Principado de Mónaco a intervenir directamente en la gestión del equipo para evitar su colapso total.

La crisis alcanzó su punto álgido cuando las estrellas del equipo, encabezadas por Mike James, que se marchó al Dubai Basketball, decidieron alejarse del club durante los últimos dos meses y medio en protesta por no haber recibido sus emolumentos económicos, antes de que James regresara para disputar el quinto y último partido de las finales de la liga, en el que el Mónaco se coronó campeón a costa del Paris Saint-Germain.