Decisión final: Mourinho rechaza el escenario de riesgo con Diomandé

El portugués José Mourinho anunció la lista que viajará a la capital húngara, Budapest, para disputar el segundo partido del Real Madrid en la pretemporada, y en ella destacó la ausencia del recién llegado Yan Diomande, que no estará con el equipo en el enfrentamiento ante el Ferencváros, previsto para mañana sábado en el estadio Groupama Aréna.

Según el diario español "Marca", Diomande no participó en la última sesión de entrenamiento matinal antes del viaje a Budapest, ya que estuvo ocupado finalizando los trámites administrativos y la documentación relativos a su reciente incorporación al Real Madrid, por lo que se perdió su primera convocatoria y aplazó su estreno con la camiseta del equipo.

Por su parte, el equipo parte hoy a las cuatro de la tarde con destino a la capital húngara.

La ausencia del extremo marfileño se produjo menos de 24 horas después del anuncio oficial de su fichaje, de su llegada a la capital española y de sus primeros pasos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

El jugador era candidato a seguir los pasos de Carlos Espí, que entró en la lista del equipo la semana pasada nada más incorporarse, pero Mourinho prefirió actuar con cautela con el fichaje más caro del equipo y concederle más tiempo para prepararse.

La lista incluyó la presencia de Vinicius Junior, Bernardo Silva e Brahim Díaz, que se incorporaron todos al equipo durante esta semana, por lo que podrán registrar su primera aparición con el Real Madrid en la actual pretemporada.

Vinicius Junior acapara una atención especial, pues se prepara para disputar su primer partido tras renovar su contrato con el club hasta el año 2032.

Asimismo, Dean Huijsen regresó a la lista tras recuperarse de la lesión muscular que padecía y reanudar los entrenamientos con el grupo, en un fuerte impulso para la línea defensiva, que también necesita la disponibilidad de Antonio Rüdiger.

La lista del Real Madrid para el partido quedó formada por:

Porteros: Andriy Lunin, Mestre y Navarro.

Defensas: Dean Huijsen, Juan Martínez, Antonio Rüdiger, Lamine Fati, Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries y Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Cestero, Lacoste y Ceria.

Delanteros: Brahim Díaz, Vinicius Junior, Yáñez, Endrick y Carlos Espí.

Por su parte, se quedarán en Madrid Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo, ya que cada uno de ellos continúa su programa de tratamiento y rehabilitación al margen de los entrenamientos con el grupo.

