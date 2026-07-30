El Real Madrid no vive días tranquilos desde el inicio del mercado de fichajes, ya que ha cerrado cuatro nuevas incorporaciones y ha contratado al entrenador José Mourinho, coincidiendo con las salidas de David Alaba, Dani Carvajal y Dani Ceballos.

Pero el futuro de Vinícius Júnior sigue siendo la mayor incógnita, ya que su contrato finaliza al término de la próxima temporada, mientras las negociaciones para la renovación se prolongan desde hace dos años, en medio de indicios de que estaría cerca de ampliar su vínculo.

Y a pesar del descenso de su nivel en las dos últimas temporadas, tras su decepción en la carrera por el Balón de Oro, Vinícius sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, ya que marcó 22 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos la temporada pasada, según el diario español "elconfidencial".

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Y en la directiva de Florentino Pérez no hay más que dos opciones: renovar o vender, ya que el club rechaza la idea de que Vinícius se marche gratis en el verano de 2027, pese a su valor de mercado de 140 millones de euros según "Transfermarkt", que lo convierte en el séptimo jugador más caro del mundo.

La relación de Vinícius con la afición del Real Madrid se ha deteriorado debido a la bajada de su nivel, los silbidos y algunos enfrentamientos con las gradas, junto a la dificultad para acoplarse con Kylian Mbappé y sus elevadas exigencias económicas, lo que ha generado dudas dentro del club.

Pero la decisión ha quedado en manos del jugador, y la pelota está en su tejado, ya que el Real Madrid rechaza satisfacer sus exigencias económicas, estimadas en unos 30 millones de euros anuales, y aguarda su aceptación de la última oferta, mientras se espera celebrar una nueva reunión esta semana para acercar posturas.

Y el Real Madrid continúa reconstruyendo el equipo, con las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

El fichaje del marfileño Yan Diomandé podría verse como un posible sustituto de Vinícius, pero los indicios apuntan a que reforzará la banda derecha, para formar con Vinícius y Mbappé un tridente ofensivo por el que apuesta el Real Madrid para recuperar su hegemonía en el fútbol europeo, según "elconfidencial".