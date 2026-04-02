Decisión decisiva de Jesús sobre Ronaldo

El entrenador portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, ha decidido que su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, no participará en el esperado partido contra el Al-Najma mañana viernes, correspondiente a la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Nassr lidera la clasificación de la competición, con 67 puntos, por delante del Al-Hilal, con una ventaja de 3 puntos, y aspira a lograr la victoria para afianzarse en lo más alto de la tabla.

Se han filtrado informes sobre la posibilidad de que Ronaldo no participe contra Al-Najma para preservarlo, a pesar de haberse recuperado de una lesión en el isquiotibiales.

Lee también... Félix: «Ronaldo no está en su mejor momento... y Jesús me dio una oportunidad de oro»

Según ha informado el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo estará disponible para el próximo partido y será incluido en la convocatoria por decisión de Jesús.

Por lo tanto, el técnico portugués contará con su estrella principal tras su ausencia en los dos últimos partidos del Al-Nassr contra el Neom y el Al-Khaleej.



