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Decisión decisiva de Jesús sobre Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
J. Jesus
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

El astro portugués es una pieza clave en la alineación del «Viejo Señor»

El entrenador portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, ha decidido que su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, no participará en el esperado partido contra el Al-Najma mañana viernes, correspondiente a la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Nassr lidera la clasificación de la competición, con 67 puntos, por delante del Al-Hilal, con una ventaja de 3 puntos, y aspira a lograr la victoria para afianzarse en lo más alto de la tabla.

Se han filtrado informes sobre la posibilidad de que Ronaldo no participe contra Al-Najma para preservarlo, a pesar de haberse recuperado de una lesión en el isquiotibiales.

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Según ha informado el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo estará disponible para el próximo partido y será incluido en la convocatoria por decisión de Jesús.

1ª División
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ANA
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ALA
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ALN

Por lo tanto, el técnico portugués contará con su estrella principal tras su ausencia en los dos últimos partidos del Al-Nassr contra el Neom y el Al-Khaleej.


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