Diversos informes de prensa han revelado un nuevo movimiento por parte del Real Madrid para fichar al español Rodri, centrocampista del Manchester City, ante el deseo del entrenador José Mourinho de reforzar la medular del equipo con un fichaje de primer nivel.

En este sentido, el diario español "El País"señaló que Florentino Pérez, presidente del club blanco, se ha convencido de la idea de fichar a Rodri, mientras que actualmente se discute dentro del Bernabéu sobre la duración del contrato, entre 3 y 4 años.

Existen algunas reservas por el hecho de que el jugador cumpla 30 años y de que se sometiera a una operación de rodilla tras una lesión de rotura del ligamento cruzado, pero la mayoría dentro del Real Madrid se muestra optimista respecto a su nivel físico y técnico tras el periodo de recuperación.

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Rodri, por su parte, intenta abrir la puerta al Real Madrid, especialmente después de haberse negado a renovar su contrato con el Manchester City, que finaliza en junio de 2027.

En caso de continuar sin renovar, podrá firmar por cualquier club de forma gratuita a partir del próximo enero, lo que le otorga una fuerte carta de negociación si decide marcharse este verano.

El interés del Real Madrid por incorporar a Rodri se remonta a años atrás, después de que el club rechazara fichar lo en 2018 por 20 millones de euros, antes de que se marchara al Atlético de Madrid y posteriormente al Manchester City.

Jonny Calafat fue uno de los principales opositores a la operación por aquel entonces, mientras que ahora Rodri cuenta con el respaldo de Mourinho y de José Ángel Sánchez.

Mourinho cree que la incorporación de Rodri le dará al Real Madrid un gran salto, al considerar que el centrocampista español es capaz, junto a los elementos actuales, de elevar al equipo a un nivel que lo haga más capaz de competir con el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Bayern Múnich por la cima del fútbol europeo.