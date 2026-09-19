Entre todos los jugadores que actualmente están sin equipo, David Alaba es uno de los más famosos y exitosos. Con el Bayern de Múnich y el Real Madrid, el defensa austriaco de 34 años ganó la Champions League en un total de cuatro ocasiones, además de numerosos títulos nacionales. Sin embargo, su contrato con el conjunto blanco no fue renovado a finales de junio. Desde entonces, Alaba busca un nuevo club, hasta ahora sin éxito.

Por eso, el experto televisivo Dietmar Hamann ya especula ahora con una posible retirada de Alaba. "La pregunta es si todavía puede", dijo Hamann en Sky. "Cuanto más tiempo pase, mayor será la probabilidad de que no volvamos a verlo en un campo de fútbol". Alaba lleva años lidiando con persistentes problemas de lesiones. Entre otras cosas, sufrió una rotura del ligamento cruzado y otra de menisco. En las dos últimas temporadas, solo disputó un total de 1174 minutos con el Real Madrid.

Aun así, en verano le alcanzó para participar en el Mundial con la selección de Austria. Alaba fue titular y capitán en los cuatro partidos, hasta la eliminación en dieciseisavos de final ante España. Sin embargo, para la próxima ventana de partidos internacionales, el seleccionador Ralf Rangnick prescindió de convocar a Alaba, que todavía no se ha retirado oficialmente. Actualmente se mantiene en forma con entrenamiento individual.

HSV, México, Austria: ¿A dónde fichará David Alaba?

En los últimos meses, Alaba ha sido vinculado con toda clase de clubes. Los supuestos acercamientos de Lazio, Manchester United e Inter de Milán no se concretaron. También se habló de la MLS como posible destino, concretamente del Inter Miami de Lionel Messi. Últimamente, las especulaciones fueron cada vez más disparatadas: Bild relacionó a Alaba con el Hamburgo y el diario español Marca con el gran club mexicano Club América.

También se habló en voz baja de un posible regreso a su club de formación, el Austria Viena. Hasta qué punto el club realmente está intentando fichar a Alaba provocó recientemente en Austria un acalorado cruce público entre el exentrenador del Austria Frenkie Schinkels y el jefe de la defensa Aleksandar Dragovic, compañero de Alaba durante muchos años en la selección nacional.

"No se enfaden, pero si en el Austria Viena nadie ha preguntado por Alaba, habría que encerrar a toda la directiva", opinó Schinkels en su pódcast. Preguntado por esas declaraciones, Dragovic respondió en Sky: "¿De verdad creen que el Austria es tan tonto como para no haber llamado a David? Hay que poner las cosas en su sitio. Ya lo entiendo, los señores quieren hacerse los graciosos y conseguir clics. Pero también hay que bajar el tono. No estamos dormidos en Viena-Favoriten".

En cualquier caso, quien quiera fichar a Alaba tendrá que negociar con el legendario agente israelí Pini Zahavi. Fue con motivo del traspaso de Alaba del Bayern de Múnich al Real Madrid como agente libre en 2021 cuando Uli Hoeneß calificó a Zahavi de "piraña codiciosa".