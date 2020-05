De Sciglio, la llave del futuro de Semedo... y Lautaro

La llegada del lateral italiano debe abrir la puerta de salida del portugués, con ofertas y que puede apuntalar la oferta al Inter por Lautaro.

Mattia De Sciglio es la llave que debe desatascar la negociación entre el y la , dos clubes especialmente golpeados por la crisis financiera generada por el covid-19 y por ello empecinados en un trueque que les permita a ambos reforzarse sin gastar un solo euro. Según ha podido saber Goal la vecchia signora está dispuesta a que el lateral también esté en una posible operación de intercambio entre Arthur Melo y Miralem Pjanic y en la que también debe entrar algún otro de los descartes azulgrana.

El artículo sigue a continuación

El acuerdo entre el Barcelona y el centrocampista bosnio es un hecho desde hace algunos días y la necesidad de ambos clubes obliga a convertir el fichaje en una realidad, pues a la espera de que la Juventus pueda convencer a Arthur la negociación que debe llevarle, a él y a otro compañero, al Juventus Stadium y a que Pjanic y De Sciglio hagan el camino inverso sigue adelante después de que el lateral entrara en la ecuación.

La llegada del internacional italiano serviría para reforzar el carril derecho y a la vez abriría la puerta de salida a Nélson Semedo, un jugador que mantiene una cotización importante a ojos de los grandes clubes europeos, entre ellos un Inter que sigue convencido de no incluir jugador alguno en la posible venta de Lautaro Martínez, cuyo precio hasta el 15 de julio es de 111 millones de euros, y que también ha mostrado interés en Arturo Vidal. De alguna forma el Barcelona se prepara para que los refuerzos en la media y la zaga no sólo no comprometan la operación del delantero argentino sino que además la favorezcan.

Cabe recordar cómo Semedo recibió muchas propuestas para abandonar el Barcelona la temporada pasada pero el club le declaró intransferible. En la presente campaña ha mantenido su progresión, consolidándose como primera opción tanto con Ernesto Valverde como con Quique Setién, con los que ha sido titular en la mayoría de partidos importantes cuando ha estado disponible y sólo una lesión muscular en noviembre truncó su trayectoria ascendente como carrilero titular.