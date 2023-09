Antony ha sido acusado de atacar a su exnovia mientras estaba embarazada, darle un cabezazo y cortarle la mano hasta el hueso.

En una entrevista publicada el lunes por el sitio brasileño UOL, que incluye fotografías y capturas de pantalla de mensajes, la influencer y DJ Gabriela Cavallin afirmó que el jugador del Manchester United y de Brasil la había agredido en varias ocasiones entre junio de 2022 y mayo de 2023. En la última instancia, dijo que el futbolista le arrojó un vaso y al intentar defenderse se cortó el dedo hasta el hueso.

Cavallin le dijo a UOL que Antony la atacó por primera vez el 1 de junio de 2022, mientras estaba embarazada y de vacaciones en Brasil. Afirmó que Antony la metió en un automóvil, la atacó y amenazó con arrojarla a toda velocidad del vehículo en movimiento.

"Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo", dijo Cavallin a UOL. , y agregó que fue al hospital al día siguiente. Según el informe, perdió al bebé después de aproximadamente 16 semanas de embarazo.

El informe de UOL también dio detalles de un incidente ocurrido el 15 de enero de 2023. El sitio web señaló que ella le dijo a un tribunal que Antony le había dado un cabezazo y un puñetazo, dislocándole un implante mamario.

"No recuerdo exactamente por quién fue la pelea, pero era alguien con quien había estado hace años. Me golpeó en el pecho y mi silicona se volteó", dijo Cavallin. "Y luego vine a Brasil para operarme. Tuve que cambiar la prótesis. Él dijo: 'No quise lastimarte, fue accidental, no fue un puñetazo, sólo te empujé, sólo te sostuve contra la pared'."

De acuerdo UOL, Cavallin recibió tratamiento de un médico en una habitación del hotel Hyatt de Manchester el mismo día.

Al describir el último incidente del 8 de mayo, que le provocó el corte en el dedo, Cavallin dijo: "Sabía que tenía que irme, pero no podía. Me gustaba mucho. Tenía muchas esperanzas. Estaba muy apegada al comienzo de nuestra relación, a las cosas que él era para mí al principio. Ese último día (8 de mayo de 2023), fue muy serio. Tenía mucho miedo de no poder salir de casa".

"Antony cerró la puerta de la casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto, lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte".

Cavallin presentó una denuncia policial contra Antony en Sao Paulo, Brasil, en junio de 2023. Según el informe de UOL, también presentó una denuncia contra el jugador ante la policía de Greater Manchester. GOAL se ha puesto en contacto con GMP para solicitar comentarios. United se negó a comentar sobre las nuevas acusaciones, refiriéndose únicamente a la negación anterior de Antony en junio.

Antony emitió un comunicado a finales de junio negando las acusaciones formuladas en su contra. "Después de presentar mi declaración en la comisaría donde se lleva a cabo la investigación sobre mi nombre, quería hablar por primera vez desde que fui acusado falsamente de agresión", escribió en Instagram.

“Me quedé en silencio hasta el momento para que nada interfiriera en el proceso de investigación, pero durante todos esos días mi familia y yo sufrimos en silencio. A pesar de haber nacido y criado en una comunidad muy necesitada, nunca había pasado por una situación similar a esta, en la que una acusación falsa de agresión resultó en un juicio público preliminar e injusto por parte de algunos".

“Después del cierre de la investigación se demostrará mi inocencia. Estoy seguro de que la justicia prevalecerá y el daño causado inicialmente a mi imagen quedará en el pasado. Gracias a los innumerables mensajes de apoyo en este momento tan difícil”.

Antony, que llegó al Manchester United procedente del Ajax por 85 millones de libras en agosto de 2022, jugó para los Red Devils en la derrota del domingo por 3-1 ante el Arsenal. Había sido llamado por Brasil para el inicio de la eliminatoria mundialista, pero fue retirado de la convocatoria.