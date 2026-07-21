El centrocampista argentino Rodrigo De Paul lanzó una bomba de gran calibre a través de su cuenta de Instagram, apenas 24 horas después de perder la final del Mundial 2026 ante España, cuando arremetió con dureza contra los críticos de su país y los acusó de difundir "teorías conspirativas sin fundamento" durante todo el torneo.

De Paul, de 32 años, que arrancó la final como titular después de haber sido suplente en las semifinales, escribió en un comunicado incendiario: "Veo hoy cuánta gente esperaba esta caída, difundiendo teorías conspirativas sin fundamento durante todo el Mundial para aliviar el dolor de otros por no poder vivir lo que estaban viviendo todos los argentinos; porque nuestras sonrisas les molestan, y porque nuestras formas les incomodan".

El compañero de Lionel Messi en el Inter Miami añadió: "Pero esto solo confirmó que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden superar cualquier cosa", en clara alusión a buena parte de la prensa internacional y a exjugadores de otras selecciones, que acusaron a la Albiceleste durante todo el Mundial de beneficiarse de favoritismos arbitrales, además de criticar su estilo de juego y su manera de celebrar.

A pesar de la dureza de su tono hacia los críticos, el "Motorcito" expresó su profunda tristeza por que Argentina no haya podido retener el título, al decir: "El mayor dolor es no poder devolver la Copa del Mundo a nuestro país; porque si hay alguien que merece volver a vivir esa sensación, son ustedes, pero con el paso de las horas se dan cuenta de que su vínculo con este equipo va más allá de una simple copa".

De Paul acompañó su emotivo mensaje con tres fotografías: la primera de él de espaldas, luciendo la medalla del segundo puesto y mirando hacia las gradas repletas de la afición argentina; la segunda del equipo celebrando la clasificación a los cuartos de final en el estadio de Kansas City; y la tercera de los jugadores abrazándose tras uno de los 19 goles que marcó el equipo de Lionel Scaloni en el torneo.

El futbolista, con 94 partidos internacionales y uno de los pilares más destacados de la era dorada de Scaloni, que podría terminar el próximo 31 de diciembre según las propias declaraciones del entrenador, concluyó: "El dolor seguirá presente durante mucho tiempo, pero hoy estoy más orgulloso que nunca de pertenecer a Argentina".

De Paul es un jugador clave en la etapa más exitosa de la historia de la Albiceleste, ya que se coronó campeón de la Copa América 2021 y 2024, y del Mundial 2022, y tras su primera gran decepción con la camiseta argentina, será uno de los líderes de una nueva generación que no contará con Nicolás Otamendi ni, en teoría, tampoco con Lionel Messi.