El Paris Saint-Germain anunció este domingo, de forma oficial, el fichaje del lateral izquierdo internacional francés Lucas Digne, de 33 años, procedente del Aston Villa inglés, con un contrato de tres años, hasta el verano de 2029, en una operación valorada en unos 7 millones de euros. De esta forma, el jugador regresa a la capital francesa 10 años después de su marcha y se convierte en el tercer fichaje veraniego de los actuales campeones de Europa.

Según el comunicado del club parisino, Digne lucirá el dorsal número 12. En el escrito se indica: "El Paris Saint-Germain se complace en anunciar el regreso de Lucas Digne. El defensa internacional francés firmó con el club de la capital un contrato que se extiende hasta 2029", en un movimiento que busca reforzar la posición de lateral izquierdo y proporcionar un recambio experimentado al portugués Nuno Mendes.

El fichaje de Digne llega tras la incorporación del tercer portero Alessandro Longoni y del delantero francés Magnès Akliouche el pasado jueves, dentro del plan del técnico Luis Enrique y del director deportivo Luis Campos para reforzar las filas del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

La contratación de Digne es una operación atractiva desde el punto de vista económico, ya que el club parisino aprovechó el valor de la cláusula de rescisión de su contrato con el Aston Villa, que ascendía a poco menos de 10 millones de euros, para incorporar a un jugador de amplia experiencia a un coste razonable teniendo en cuenta su trayectoria al máximo nivel.

Durante sus cuatro años en Birmingham desde enero de 2022, Digne consolidó su condición de jugador titular indispensable en el Aston Villa, donde disputó 182 partidos en los que marcó 4 goles y dio 24 asistencias, y coronó su etapa en el club inglés con la conquista del título de la Europa League el pasado mayo bajo la dirección del entrenador Unai Emery, tras vencer al Friburgo alemán por 3-0.

La pasada temporada también fue testigo del gran nivel de Digne con la selección francesa en el Mundial 2026, donde comenzó el torneo como suplente antes de superar a Theo Hernández en las preferencias del entrenador Didier Deschamps y convertirse en una opción titular en el lateral izquierdo de la defensa.

Digne regresa al club en el que jugó 44 partidos entre 2013 y 2016, antes de ser cedido a la Roma en la última temporada, para reencontrarse con su antiguo entrenador Luis Enrique, con quien trabajó durante su etapa en el Barcelona, uno de los clubes que el jugador representó junto al Lille y el Everton a lo largo de su carrera profesional.