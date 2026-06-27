De la Fuente sobre el partido contra Uruguay: ¡Esperamos poder jugar partidos normales a partir de ahora!

El seleccionador español, Luis de la Fuente, habló sobre las tensiones del partido ante Uruguay, disputado ayer viernes en la última jornada del Mundial 2026.

De la Fuente declaró, según recoge el diario español «AS»: «Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. No es el tipo de partido en el que nos sentimos cómodos. Pero para eso está el árbitro».

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El seleccionador añadió: «El partido se jugó al límite, con mucha agresividad, y fuimos capaces de seguirle el ritmo».

Y añadió: «Arbitrar no es fácil, pero para eso existe el VAR, que ayuda en este tipo de partidos. Espero que a partir de ahora podamos disputar encuentros normales, tanto en los duelos por el balón como en la forma de dirigirlos».

España venció 1-0 a Uruguay y terminó primera del grupo con 9 puntos, por lo que jugará ante el segundo del Grupo 10 (Austria o Argelia).

Uruguay quedó tercera en el Grupo 8 con 2 puntos, por detrás de Cabo Verde (3), y Arabia Saudí cerró la tabla con 2, por debajo de la Celeste por diferencia de goles.