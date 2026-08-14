El neerlandés Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, lanzó un duro ataque para desmentir los rumores que han circulado sobre él recientemente, mostrando su profundo enfado por las noticias falsas que dañan su imagen.

Las declaraciones de De Jong se produjeron durante una entrevista concedida a los medios oficiales del club catalán para aclarar las novedades sobre su recuperación de la lesión y responder a las informaciones publicadas sobre él en las últimas semanas.

De Jong dijo: "Estoy bien, pero siento que hay mucho ruido a mi alrededor, muchas noticias falsas y cosas parecidas, y eso me molesta", explicando que su objetivo con la entrevista es "aclarar algunas cosas".

El jugador neerlandés añadió: "Llevo siete años en el club, y jugar en el Barcelona siempre fue mi sueño; todavía tengo sueños por cumplir aquí, y aún tenemos grandes objetivos".

Sobre su lesión, la estrella neerlandesa expresó su gran frustración diciendo: "Todo esto me duele muchísimo, me molesta mucho y me frustra enormemente, porque lo que más me gusta es jugar al fútbol, concretamente con el Barcelona y con la selección, y por eso, cuando estoy lesionado, me molesta muchísimo".

De Jong reveló los detalles de su lesión, explicando que se produjo a raíz de un incidente en los entrenamientos, cuando dijo: "Alguien cayó sobre mí y sufrí un pequeño problema en la rodilla. Hicimos las pruebas y mostraron que había un pequeño problema, y todo el mundo lo sabía. Me dijeron que podía seguir jugando, que sentiría algunas molestias y un poco de dolor, pero que podía continuar jugando y que la situación no empeoraría". Afirmó que recibió garantías respecto a que la lesión no se agravaría.

De Jong repasó las razones por las que siguió participando pese a la lesión, diciendo: "Seguí jugando porque amo el fútbol; el Mundial es un sueño, y siempre haré todo lo que esté en mi mano para participar, y lo he hecho muchas veces con el Barcelona, y eso es lo que hice". Señaló que, tras el Mundial, siguió en contacto con el club y volvió a someterse a nuevas pruebas, y declaró: "Hicimos una prueba y mostró que la lesión se había vuelto más grave de lo que era cuando me hice las pruebas en Estados Unidos, y eso fue muy difícil porque no lo esperaba, y nadie lo esperaba".

El jugador neerlandés se somete actualmente a un programa de rehabilitación con los fisioterapeutas, según un plan acordado con el club, y dijo al respecto: "Establecimos un plan que todos conocen y con el que todos están de acuerdo", antes de volver a referirse a las informaciones publicadas sobre su lesión diciendo: "Veo que hay muchas cosas que se dicen y que no son ciertas".

El centrocampista del Barcelona reconoció que esas informaciones periodísticas le afectan: "Sí, esto me afecta, me enfado y me molesta", diferenciando entre las opiniones futbolísticas y las noticias que considera falsas al decir: "La gente tiene derecho a expresar sus opiniones, y si dicen: Frenkie es un mal jugador, o Frenkie no tiene el nivel suficiente para jugar en el Barcelona, yo puedo estar o no de acuerdo con ellos, y creo que se equivocan, pero eso es otro asunto".

De Jong continuó su intervención advirtiendo sobre los rumores falsos al decir: "Pero ahora están difundiendo muchas cosas que no son ciertas, y observo que eso perjudica mi imagen y afecta a la forma en que algunas personas piensan de mí".

La estrella del Barcelona dirigió una acusación directa al periodista Gerard Romero por una de las informaciones que más le molestó, diciendo: "Dijo que me negué a jugar contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el año pasado, y eso no es cierto en absoluto, es mentira, y algo totalmente falso".

El internacional neerlandés rechazó esta versión afirmando: "Mi sueño es jugar en el Barcelona, y especialmente los grandes partidos de la Liga de Campeones, y por supuesto quiero jugar, todo el mundo desea disputar esos partidos, y no entiendo cómo se puede decir que me negué a jugar".

El centrocampista neerlandés negó la existencia de cualquier desavenencia con su entrenador Hansi Flick al decir: "Dijo que mi relación con el entrenador es muy mala, y eso no es cierto en absoluto, porque mi relación con el entrenador es muy buena y hablo mucho con él, y podéis preguntarle al entrenador por todo esto".

De Jong rechazó las afirmaciones que hablan de un deterioro de su relación con la directiva del club, cuando dijo: "Dijeron que mi relación con el club es mala, y eso tampoco es cierto, porque hablo mucho con los responsables del club, con los directivos y con otros, y puedo decir que mi relación con el club es excelente".

El centrocampista respondió a las informaciones que afirmaban que había sido sancionado por el Barcelona, explicando: "Eso es lo que también dijo Gerard Romero, y quiero mencionarlo porque creo que ha contado más mentiras en el pasado, pero ya no voy a permitir que eso pase, así que debe entender que si publica cosas que no son ciertas, saldré a desmentirlas yo mismo".