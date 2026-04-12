De goleador a enigma ofensivo... ¡La crisis de Mbappé se agrava!

El debate sobre si el Real Madrid rinde mejor con Kylian Mbappé o sin él ha dejado de ser una simple opinión de aficionados para convertirse en una cuestión objetiva, visible en su juego y en las estadísticas.

Cuando el francés estaba en su mejor momento, el equipo blanco vivió sus mejores días; sin embargo, su reciente bajón goleador ha reabierto el debate sobre su verdadero impacto en el sistema.

Según «Marca», con Mbappé el equipo sumó 7 triunfos seguidos: marcó 9 de los 16 goles iniciales.

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Tras el tropiezo en el Metropolitano, el equipo encadenó otras 6 victorias, con 8 goles más del francés.

Sin embargo, desde entonces su curva ha bajado: ha marcado solo un gol en los últimos siete partidos, aunque decisivo ante el Bayern.

Una eficacia preocupante

En su pico de forma necesitaba solo 4 disparos para marcar (25 % de acierto, un gol cada 70 minutos).

Ahora marca un gol cada 497 minutos, con una tasa de acierto del 4 %.

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Esta fuerte caída en la productividad no pasa desapercibida dentro del club, sobre todo ante la creciente sensación de que la presencia de Mbappé afecta al rendimiento de Vinícius Júnior, cuyas contribuciones ofensivas se han reducido casi a la mitad desde el regreso del francés al once titular.

El problema es colectivo, no individual.

Ante las críticas, Álvaro Arbeloa intentó calmar los ánimos y aseguró que la preocupación es injustificada:

Y añadió: «No puedo preocuparme por dos jugadores con los números que tienen. Sin duda, están entre los cuatro o cinco mejores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto».

Y añadió: «Debemos mejorar como equipo, sobre todo ante rivales que nos esperan, ceden pocos espacios y no atacan mucho. Esto sigue resultándonos difícil y creo que depende más del rendimiento colectivo que del talento individual. Esperamos que esta racha termine el miércoles y recuperemos la puntería ante la portería».

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Momento delicado

A pesar de sus 83 goles en 96 partidos con el Real Madrid, Mbappé vive un momento inusual: menor acierto, mayor presión de la afición y retos clave en la Liga de Campeones.

Su última lesión de rodilla, que lo mantuvo fuera un tiempo, generó mayor cohesión en el grupo y alimentó el debate sobre si su ausencia equilibra al equipo.

Con las citas importantes cerca, Mbappé sabe que recuperar su nivel va más allá de los números: se trata de confianza.

El equipo necesita a su máximo goleador y la afición espera que el ‘10’ recupere su versión de los primeros meses: un símbolo de victoria, no de polémica.

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