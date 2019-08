¿De dónde viene el nombre River Plate?

El equipo bonaerense toma su denominación con el nombre inglés del Río de la Plata que baña la ciudad

El Río de la Plata, en realidad, no es exactamente un río. Es más bien una bahía o un estuario de los ríos y Paraná. No importa demasiado, la historia lo tomará siempre por ese nombre porque los primeros que lo vieron pensaron que esa extensión de agua sí lo era. Alrededor de allí se formaron Buenos Aires y Montevideo, llegó muchísima inmigración europea y, por supuesto, también el fútbol. Y del fútbol, River, equipo bonaerense que toma su nombre de ese río que no es un río. Y además, en inglés, pero eso también tiene una explicación.

Viene de Roger Barlow, que se embarcó con Sebastián Gaboto en la primera expedición europea por la zona. Reconocieron la zona y Barlow, que era también geógrafo, se llevó también el nombre en su idioma de nacimiento, aunque hablaba castellano a la perfección porque vivía en . Y tiene bastante lógica que el fútbol, el primer fútbol al menos, tenga acento inglés. En todo caso, le puso un nombre británico y ese es el que terminaría tomando, muchos años después, .

El artículo sigue a continuación

No fue la única opción que barajaron los fundadores. José Corpucci propuso River Plate; Carlos Antelo, La Rosales; Pedro Ratto, Forward y Bernardo Messina, Juventud Boquense. Igualmente, terminaron optando por River y constituyendolo con Leopoldo Bard como primer presidente de la institución un dirigente que compatibilizaba sus tareas de gestión con ser jugador del club.

Su nombre Club Atlético River Plate, lo ha sido desde su fundación en 1901, cuando se fusionaron los clubes Santa Rosa y La Rosales. El club fue fundado originalmente en el barrio de Boca, pero tras varios traslados terminó ubicándose en su zona actual, en el barrio de Núñez. River está considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino y actualmente juega sus partidos en el Monumental Vespucio Liberti. Es, además, el tercer equipo argentino por número de títulos internacionales por debajo de Boca y de Independiente. Tiene cuatro Copas Libertadores, tres sudamericanas y una internacional.