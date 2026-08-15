La selección femenina de Argelia se hizo con la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones, tras imponerse a su par de Marruecos en la tanda de penaltis (3-2), después de que el tiempo reglamentario del partido por el tercer puesto finalizara con empate 1-1, en un duelo marcado por la emoción hasta sus últimos instantes.

La selección marroquí abrió el marcador en el minuto 37 por medio de Kaoutar Zaraf, tras una asistencia decisiva de Hanane Aït El Haj, y mantuvo su ventaja hasta el final de la primera parte, pese a los intentos de la selección argelina por lograr la igualada.

Con el inicio de la segunda parte, la selección marroquí creyó haber ampliado su ventaja después de que Meriem Attiq marcara un gol en el minuto 47, pero el árbitro anuló el tanto tras recurrir a la tecnología del videoarbitraje, por lo que el partido siguió pendiente de un solo gol.

La selección argelina continuó ejerciendo presión en busca de volver al encuentro, algo que consiguió en el minuto 83, cuando Lina Boussaha anotó el gol del empate tras una asistencia de Sofia Belkhaled, devolviendo el duelo al punto de partida a pocos minutos de su conclusión.

Los minutos finales trajeron una gran dosis de emoción, después de que la selección marroquí tuviera una valiosa ocasión para decidir el partido, pero Nouhaila Benzina falló un penalti en el minuto (90+7) y desperdició la victoria, lo que trae a la memoria el penalti que falló Ibrahim Díaz ante Senegal en la final de África masculina, antes de caer por un gol a cero.

Tras finalizar el partido con empate 1-1, ambas selecciones recurrieron a la tanda de penaltis para decidir el tercer puesto, y los lanzamientos sonrieron a la selección argelina, que se impuso por 3-2 y aseguró así la medalla de bronce del torneo.