De Arturo Vidal a Messi: "Estaremos unidos de por vida"

El mediocampista explicó por qué llegó al Inter y qué recuerdo le queda de sus años en el Barcelona junto al 10.

El mismo sábado en que Lionel Messi volvió a deslumbrar al mundo liderando el 5-2 de Barcelona a Betis, desde Arturo Vidal le dedicó unas emotivas palabras al astro y al vínculo que formaron en Catalunya durante las últimas dos temporadas.

¿Quién es el más fuerte del mundo? No hay comparación. Messi es de otro planeta. De los dos años que pasé con él, muchas cosas se han quedado en mi corazón. Una hermosa amistad nació entre nosotros, una relación que se quedará por siempre. Cuando una persona como Messi te escribe ciertas palabras, muchas cosas pasan por tu cabeza. Estaremos unidos de por vida.

De su salida de expresó que "en estaba bien: había un buen grupo allí, con compañeros que se han hecho más que amigos, cuando uno está contento quiere quedarse donde está, pero tomé la decisión de venir aquí, tengo tanta hambre de ganar el campeonato y el sueño de ganar la Champions".

Sobre sus expectativas con el , no se achica el King en esta entrevista con Rai Sport. Asegura que quiere el título a toda costa: "En Liga no tengo miedo de decir la palabra Scudetto porque en mi carrera he ganado mucho y vine aquí al Inter para seguir haciéndolo. Estoy convencido de que conseguiremos levantar un trofeo importante. La favorita número 1 sigue siendo la Juve". Y es precisamente al campeón y su ex casa con quien le parece curioso medirse: "Desafiar a la Juve será un poco extraño, pero siempre daré lo mejor de mí por el equipo".

Para Antonio Conte tuvo palabras de elogios y, para su nuevo club, altísimas expectativas. Le atribuyó, de hecho, toda la responsabilidad en su fichaje: "Estoy aquí especialmente por él. Estuvimos tres años en la , ganamos y fue una experiencia inolvidable. Me quería: hablamos mucho el verano pasado y tanto él como el club hicieron todo lo posible para que me uniera al Inter. Hakimi, Lukaku, Lautaro, son todos muy fuertes y también jóvenes. Si aprenden del entrenador les quitaremos algunas satisfacciones. Romelu puede ganar al máximo goleador, es realmente un top".

Según Arturo, Conte no ha cambiado con los años: "Es lo mismo que en la Juventus. Le encanta el fútbol, ​​te lo hace sentir y te transmite su pasión y sus ganas de ganar. Se enfada mucho si te equivocas y te lo dice en la cara, delante de todos".

En todo caso, todavía no hay decisión sobre el DT que más lo marcó. Tuvo palabras para cada uno de sus principales 'maestros': "Estamos en la segunda experiencia juntos y estoy encantado. Bielsa es con quien menos me he unido, el mérito de Guardiola es su forma de enseñar fútbol, ​​mientras Ancelotti es una persona hermosa, llega a tu corazón y te entra".