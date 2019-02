DAZN se lanza en España: ¡Arrancamos!

Hoy se reveló una extensa gama de deportes premium y un precio asequible, así como la introducción como embajadores de Neymar Jr y José Mourinho.

DAZN, el primer servicio global de transmisión en vivo y bajo demanda de deportes, está ahora activo en España y ofrece deporte accesible y accesible para los fanáticos.

Como se anunció en una conferencia de prensa en Madrid hoy, DAZN está disponible en España por solo 4,99 € al mes, con el primer mes gratis y sin contrato a largo plazo. La plataforma muestra múltiples eventos en vivo a la vez, en casi todos los dispositivos, incluidos televisores, tabletas, teléfonos, PC y consolas de juegos. Es una forma nueva y flexible de ver cada momento, en cualquier lugar, sin contratos de TV de paga costosos y prolongados.

El lanzamiento en España es el siguiente paso en la expansión global de DAZN, ahora disponible en ocho países después del lanzamiento en Japón, Alemania, Austria y Suiza en 2016, Canadá en 2017 e Italia y Estados Unidos en 2018. El servicio está transmitiendo actualmente en redes sociales en Brasil antes de su lanzamiento oficial en los próximos meses.

Simon Denyer, CEO de DAZN Group, dijo: “Este es el comienzo de una nueva era para los fanáticos del deporte español, ya que se unen a la revolución del deporte flexible, accesible y asequible que estamos desarrollando en todo el mundo. España es una nación de amantes del deporte y están listos para el cambio. Quieren una mejor manera de ver deportes y estamos increíblemente orgullosos de hacer que eso suceda a medida que expandimos nuestro negocio internacional en rápido crecimiento".

Se anunció una gama de contenido exclusivo de deportes premium para el mercado, que incluye:

Propiedades clave: MotoGP, Moto 2 y Moto3 (2019-2022), EuroLeague (2019/20 a 2022/23), EuroCup y Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​(no exclusivos), Premier League (2019/20 a 2021/22)

Fútbol global: FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia y Supercoppa Italiana, EFL Championship, League One, League Two.

Deportes de motor: WRC, World SBK, MotoE World Cup

Deportes de combate/Boxeo: UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA / UK, Bellator

Otros deportes: Dardos PDC

"Dijimos que íbamos a ofrecer una manera emocionante, flexible y asequible para ver el mejor deporte en España, y hoy hemos hecho exactamente eso", dijo Veronica Diquattro, vicepresidenta ejecutiva de Europa del Sur para DAZN. “Esto es solo el comienzo de nuestro viaje, lo que se refleja en nuestro atractivo precio. Continuaremos construyendo nuestra cartera de deportes y cuando agreguemos contenido significativo de calidad superior, los fanáticos deben esperar que se vea reflejado en nuestro precio, mientras mantenemos nuestro enfoque de hacer que el deporte sea más asequible y accesible. DAZN continúa trabajando con las estrellas más importantes, así que también me complace anunciar dos nuevos embajadores, megaestrellas del deporte: Neymar Jr y José Mourinho, que también contarán con contenido original en la plataforma. Este es un momento eufórico y no podemos esperar para comenzar ".

La superestrella Neymar Jr. se unió a DAZN como embajador de la marca mundial en un acuerdo de varios años, junto con el legendario entrenador José Mourinho, quien se encargará del análisis y tareas de promoción en 2019. Neymar Jr. y Mourinho se unen a la estelar alineación de embajadores de DAZN con Cristiano Ronaldo, Saúl "Canelo" Álvarez y Marc Márquez, a medida que se expande por todo el mundo y se prepara para su lanzamiento en Brasil.

Neymar Jr dijo: “Crecer en Brasil inculca el amor por los deportes, especialmente el fútbol. Los brasileños se unen para apoyar a los equipos y atletas que aman. Creo que DAZN tiene el mismo tipo de pasión por los deportes y quiere hacerlo lo más fácil y asequible posible para que la gente disfrute. Los deportes deberían estar disponibles para todos y estoy feliz de unirme a una marca que tiene este objetivo en su ADN".

José Mourinho dijo: "DAZN les está dando a los fanáticos del fútbol una nueva forma de disfrutar del deporte y los jugadores que aman. Su estilo de cobertura de fútbol en vivo es diferente de lo que he experimentado antes. Me gusta su autenticidad y empujar los límites de la radiodifusión deportiva. Estoy emocionado de unirme a DAZN como embajador global y conectar con los fanáticos del fútbol de todo el mundo con esta plataforma".

Además del mejor deporte en vivo y bajo demanda, DAZN ha encargado la serie original "In Our Blood". La serie de 3x30 minutos celebra la tradición de los grandes pilotos españoles de MotoGP y marca el inicio de la nueva temporada de MotoGP. La serie explora la pasión de España por el MotoGP a lo largo de las generaciones, contando las historias de los campeones mundiales de MotoGP españoles: Àlex Crivillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. El productor ejecutivo de DAZN es el ganador del BAFTA, Grant Best, vicepresidente senior de Programación Original.