Davis renueva con el Udinese, pero el Milan está interesado

El Udinese y Keinan Davis siguen juntos. El club friulano anunció: «Nuevos capítulos que escribir juntos a base de goles: el Udinese y Keinan Davis siguen juntos. El delantero inglés ha renovado su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031».





ALTERNATIVA A GIMÉNEZ - Mientras tanto, siguen los movimientos en el mercado del Milan: ayer hubo una reunión con la Udinese en la sede del club. El delantero inglés, nacido en 1997, es una opción concreta si Santiago Giménez se marcha, pues sus características gustan a Rubén Amorim.