Dávinson Sánchez es víctima de racismo en Inglaterra

Si bien la presente temporada no ha sido la más regular para Dávinson Sánchez, quien varias veces ha estado en el banco de suplentes de Tottenham , el colombiano sigue siendo uno de los jugadores importantes para Mourinho en el Tottenham.

En la tarde de este domingo el equipo de los Hotspur no logró pasar del empate ante el Newcastle y el colombiano, quien celebraba su partido número 100 en la Premier League, tuvo una mala presentación, fallando en las dos ocasiones que terminaron con los goles del rival.

Algunos mal llamados hinchas no le perdonaron a Davinson su regular actuación y cargaron de la peor forma con agresiones racistas, generando la molestia, tanto del jugador, como del club que no tardó en salir a respaldar a su defensor.

Disgusting... Ashamed to call him part of our fan base! pic.twitter.com/qLz9pG7Km7