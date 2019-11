David Villa anuncia su retirada del fútbol

David Villa ha anunciado que se retira del fútbol en una rueda de prensa en , país donde juega (Vissel Kobe) y donde pondrá punto y final a su exitosa carrera.

El español, que ya había anunciado horas antes la creación del Queensboro, un equipo de fútbol neoyorquino, para jugar la USL Championship americana, relató su principal motivo para decir adiós.

"Es una decisión muy meditada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado a mi lado durante toda mi carrera".

"Los motivos son porque sinceramente he podido hacer una buena temporada con Vissel, me encuentro bien, he podido hacer bastante goles que han servido para hacer unos cuantos puntos que era lo más importante para mí, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema y una frase muy clara prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí".