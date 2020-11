David Ospina se perfila como titular con Napoli ante Milan

"Tú tranquilo", Gattuso. David Ospina regresó a y se puso los guantes para retomar los entrenamientos con el , luego de una decepcionante jornada de Eliminatorias con la Selección .

Ospina, que no estuvo en el partido ante Ecuador por una molestia muscular, fue reportado en buena forma y totalmente recuperado por parte del club. "Ospina hizo parte del trabajo en grupo y parte personalizada", informó en su sitio Web.

Al estar disponible, Gattuso contará con el colombiano para el partido ante Milan este domingo en San Paolo. Así lo reportó Tutto Sport, revelando los planes de rotación que el entrenador tiene en mente para los dos próximos partidos de los Azurri: "El colombiano vestirá la camiseta de titular ante los rossoneri, mientras que Alex Meret saldrá al campo desde el primer minuto en la , para el partido del jueves ante el Rijeka".

Y sobre la lesión, el medio puntualizó que "El estado de Ospina sería mucho mejor de lo que han filtrado los medios sudamericanos".

