David Neres acaba con los rumores: "Mi futuro está en el Ajax"

El brasileño fue una de las sensaciones del semifinalista de Champions League. En primavera fue relacionado a Barcelona, Real Madrid y Atlético

David Neres se queda en el la temporada que viene. El brasileño fue una de las sensaciones la temporada pasada en el rutilante Ajax, de ahí que fuera relacionado con multitud de clubes durante esta primavera. Incluidos gigantes españoles como , o Atlético incluso. Sin embargo, Neres ha querido poner fin a todos los rumores surgidos en este tiempo. Ya ha tomado una decisión: quedarse en el campeón holandés.

"Ahora me tomaré una cerveza porque tengo algo que celebrar. Tengo que estar de vuelta con el Ajax el 28 de Julio. Mi futuro está en el Ajax", explicó al diario Algemeen Dagblad nada más concluir la Copa América en la que se proclamó campeón con Brasil.

El potente extremo de 22 años analizó además su concurso con la canarinha, que se proclamó campeón americano este domingo tras ganar en la final a Perú. Aunque llegaba a la cita con muchas expectativas, al final David Neres no tuvo tantos minutos como invitaba a pensar su temporada en Europa y el inicio de , donde fue titular con Tite: "Fue duro perder mi sitio. Lo di todo, pero no fue suficiente. Al final, soy parte de un equipo y lo más importante es que ganamos el título. Así que estoy satisfecho. Es increíble ganar este título con la selección. Es un sueño para mí y para el resto de jugadores. Ahora toca celebrar. Hubo una buena celebración ya en el vestuario. Bailamos y ahora toca ver a la familia. Fue una gran experiencia para mí estar aquí y jugar con compañeros tan experimentados. Siento que he madurado. Eso está muy bien para mi desarrollo", añadió en Algemeen Dagblad.