David Bettoni: "No me preocupa la renovación de Sergio Ramos"

"¿Militao u Odriozola? Hasta el 1 de febrero puede pasar de todo, como dice Zidane", explicó el técnico. "Vinicius está entrenando muy bien", destacó.

Después del entrenamiento de este viernes, David Bettoni habló ante los medios para analizar la actualidad del equipo y el duelo de mañana ante el Levante (16:15 horas, Movistar LaLiga) en casa. En la sesión se ejercitaron en el interior de las instalaciones los lesionados Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Carvajal, que son baja para el encuentro. También Rodrygo y Fede Valverde, que continúan con sus procesos de recuperación, en el caso del brasileño con jornadas de hasta ocho horas de duración. Por otra parte, Nacho y Zidane, positivos en coronavirus, tampoco estarán.

Análisis: "Estoy contento de volver al Di Stéfano. La clave, como siempre, es empezar bien el partido, meter la intensidad adecuada para este tipo de partido. Hicimos una buena semana, los jugadores están bien. Tendremos opciones de hacer un buen partido y ganarlo".

La ausencia de Zidane: "ZIzou está mucho mejor, cada día irá todavía a mejor. Aunque no físicamente, está con nosotros: vemos los entrenamientos, discutimos lo que hacemos... Es el jefe, tiene personalidad y carisma, pero no está con nosotros físicamente. Las bajas pueden pasar, hay muchos partidos. Como siempre, no vamos a arriesgar con jugadores que no están al cien por cien".

Liga o Champions: "El míster ha dicho muchas veces que lo más importante es el día a día. Por ejemplo, esta mañana entrenamos muy bien, con mucha intensidad. Lo más importante para todos aquí es el día a día, nada más".

La renovación de Ramos: "Sinceramente, no me preocupa. Veo a Sergio cada día, está en su proceso de recuperación, es un gran profesional, nuestro capitán... No nos preocupa nada, no vamos a arriesgar con él".

La evolución de Ramos: "Como decía antes, está en proceso de recuperación. Cada semana se encuentra mucho mejor, pero no queremos arriesgar. Tenemos la suerte de jugar sólo una vez esta semana y vamos a ver la próxima cómo está la rodilla. Cada semana lo evaluamos".

Semanas de un partido: "Ha sido una semana de cuatro entrenamientos para preparar el partido de mañana contra el Levante, entrenamos bien todos los aspectos, técnicos, tácticos y físicos. De verdad, estoy muy contento y estoy convencido de que mañana daremos una buena versión del Real Madrid".

La lesión de Carvajal: "Era una molestia y, como siempre, no queremos arriesgar, queremos al jugador al cien por cien. No es nada grave. Hablando con el jugador y el cuerpo médico la idea es que parara algunos días".

La figura de Vinicius: "Hay momentos de la temporada en que un jugador tiene un poco menos de protagonismo o más. Últimamente Vini ha jugado un poco menos pero es importante, como todos. Es un momento puntual. Vini está entrenando muy bien, no hay nada de preocupante con él ni con otros que juegan menos".

La distancia del Atleti en Liga: "Quedan muchos partidos. Si están primeros es porque se lo merecen por la regularidad. Vamos a jugar cada partido, uno a uno. Mañana tenemos un buen rival, al que le gusta jugar al fútbol, como a nosotros. Sólo pensamos en eso, no en los rivales".

El Ramos capitán: "Veo al Sergio que conozco desde hace cinco años, capitán, con buen corazón, siempre al frente cuando pasa algo. Es una gran persona y un gran profesional, nadie puede dudar de esto. Está un poco molesto porque quiere estar con el equipo, pero le veo normal.

El artículo sigue a continuación

Militao u Odriozola en el mercado de invierno: "Hasta el 1 de febrero puede pasar de todo, como dice siempre el míster. Estamos contentos con los jugadores. No puedo decir nada más".

El problema del idioma con Jovic: "En un cuerpo técnico hay muchas personas que hablan muchos idiomas, tenemos muchas opciones para hablar con los jugadores. Hablar de fútbol es sencillo. No hay problema con los extranjeros".

Su primera semana como primer entrenador: "Hay que decir que estoy aquí de forma temporal, mantengo contacto diario con Zizou, preparamos juntos los entrenamientos. Estoy un poco más expuesto y más en contacto con los jugadores. Intento ser natural. Es una experiencia positiva".