Darwin Cerén valora el trabajo de la Selecta

El jugador del Houston Dynamo hizo un balance sobre el partido ante Haití.

La Selección de El Salvador, dirigida por Carlos De los Cobos, logró su quinta victoria consecutiva ante Haití, la segunda contra los caribeños en menos de un año. Sobre este juego platicó Darwin Cerén con el programa Los Provocadores.

“Siempre es positivo sumar, hacer un buen partido y si se gana es una motivación para todos. Se hizo un buen trabajo ante Haití”, comentó el experimentado jugador.

También habló sobre la critica que les realizó la periodista Carolina Ruiz, situación que no agradó a Gerson Mayén ni al mismo Cerén: “Las críticas me gustan cuando son objetivas o constructivas. Decir que no tomamos en serio ese partido no es así, nosotros sabemos lo que pasa, son partidos de preparación ¿cómo no los vamos a tomar en serio?… Ella no está aquí para hablar de eso, sabemos lo que hacemos”.