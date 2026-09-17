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¿Dará la vuelta a la situación? Vinicius Junior pierde su pulso con Mbappé

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¿Se repetirá el escenario de la temporada pasada?

Vinícius Júnior comienza a perder parte de su protagonismo en el Real Madrid, en medio de la renovada pugna con Kylian Mbappé, después de que los tres últimos partidos hayan mostrado una clara superioridad del astro francés en cuanto a minutos disputados, coincidiendo con el descenso de los números del extremo brasileño al inicio de la temporada.

Según un informe publicado por el diario español "Marca", Vinícius fue sustituido en los tres últimos partidos de forma consecutiva: ante el Inter en el minuto 87, frente al Rayo Vallecano en el minuto 89 y luego ante el Elche en el minuto 68, algo que refleja un cambio gradual en los cálculos de José Mourinho en comparación con el arranque de la temporada.

Mourinho se había preocupado en los cuatro primeros partidos de lograr un gran equilibrio entre Vinícius y Mbappé, ya que ambos jugadores fueron titulares ante el Espanyol, la Real Sociedad, el Málaga y el Real Betis, y la diferencia entre sus minutos de participación no superó los seis minutos.

Pero el panorama cambió en los últimos partidos, donde Mbappé disputó 630 minutos frente a los 598 de Vinícius, además de que el francés completó seis partidos, frente a tres partidos completos del brasileño.

Esto ocurre en un momento en el que Mbappé vive un potente arranque goleador, tras haber marcado 8 goles en 7 partidos, mientras que Vinícius se ha limitado a un gol y 3 asistencias, además de haber provocado un penalti ante el Real Betis.

El retroceso de Vinícius no se limita solo a sus números, pues la competencia por su puesto ha empezado a aumentar con el brillo de Brahim Díaz y Ceballos, y luego con la entrada de Diomandé en escena, lo que otorga a Mourinho opciones adicionales y hace más difícil mantener el equilibrio entre las dos estrellas del equipo.

A pesar de ello, el informe de "Marca" no considera que la situación haya llegado a la fase de crisis que se vivió la temporada pasada entre Vinícius y Xabi Alonso a causa de las numerosas sustituciones del jugador, sobre todo porque el brasileño sigue siendo un titular en los cálculos de Mourinho.

El diario señala que la pugna entre Vinícius y Mbappé ha vivido escenarios similares en temporadas pasadas, ya que uno de ellos brillaba en los periodos de bajón del otro.

La temporada pasada, Vinícius sufrió durante la primera mitad, mientras que Mbappé estaba en su mejor momento, antes de que el escenario cambiara posteriormente con el brillo del brasileño y el descenso del rendimiento del francés.
En cuanto a la temporada actual, Mbappé ha vuelto a imponerse con fuerza, mientras que Vinícius sigue buscando su mejor versión, algo que se ha reflejado de forma gradual en la balanza de minutos y participación entre ambos.

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