Damac vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Damac y Al-Nassr se enfrentan este miércoles 21 de enero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en un enfrentamiento correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025/26. El partido se lleva a cabo en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, en Abha, Arabia Saudita.

El Damac viene de una secuencia de resultados que perjudicó directamente al equipo en la lucha contra el descenso.

En situación opuesta al Damac en la tabla, el Al-Nassr puede ser el segundo colocado del campeonato, pero tampoco vive un buen momento en la temporada.

Cómo ver Damac vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 4, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Hora de inicio: Damac vs. Al Nassr

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Viviendo un momento delicado en el Campeonato Saudí, el Damac entra al campo presionado por los números y la tabla. El equipo ocupa la 15ª posición, con solo 11 puntos sumados en 15 partidos, fruto de una campaña marcada por muchos empates y pocas victorias. Sin ganar desde hace cuatro jornadas, el equipo viene de un empate fuera de casa por 1 a 1 con el Al-Fayha y corre serio riesgo de terminar la jornada dentro de la zona de descenso.

Por otro lado, el Al-Nassr intenta retomar el camino de las victorias tras un período de inestabilidad que le costó el liderazgo y permitió al Al-Hilal abrir ventaja en la punta de la tabla. Después de cuatro partidos sin ganar, el equipo reaccionó en la última jornada al vencer al Al-Shabab por 3 a 2, resultado que trajo alivio, aunque Cristiano Ronaldo no marcara. La expectativa está en el posible regreso de Sadio Mané, recién campeón de la Copa Africana de Naciones con Senegal, que puede reforzar al equipo de Jorge Jesus y aumentar el poder ofensivo en la búsqueda de una secuencia positiva.

Damac: Kewin, Sanousi, Harkass, Rabea, Al Obaid y Anazi; Hazzaa Ahmed, Sharahili, Sylla y Al-Qahtani; Vada. Técnico: Armando Evangelista.

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Simakan, Iñigo Martínez y Boushal; Wesley, Alkhaibari, Ângelo y Coman (Sadio Mané); João Félix y Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Damac FC contra Al Nasr FC alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

