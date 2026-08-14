Thijs Dallinga dejará el Bolonia para fichar por el 1. FC Köln, según informa Florian Plettenberg. Según el periodista de fichajes de Sky Sport, ambos clubes han alcanzado un acuerdo total para la cesión del delantero de 26 años, con una opción de compra fijada en once millones de euros.

El traspaso está completamente cerrado entre el Bolonia y el Köln, según Plettenberg. Solo el reconocimiento médico y la firma del contrato separan todavía a Dallinga de su salto a la Bundesliga.

El Köln llevaba ya varios días trabajando de forma intensa en la llegada del atacante neerlandés. Anteriormente ya había quedado claro que el Bolonia estaba dispuesto a colaborar en una salida temporal y que el propio Dallinga también estaba abierto a un traspaso a Alemania.

Con su llegada al Köln, Dallinga afrontará la tercera gran liga extranjera de su carrera. El delantero jugó anteriormente en la Ligue 1 con el Toulouse y milita en el Bolonia de la Serie A desde el verano de 2024.

Sin embargo, en Italia Dallinga nunca logró asegurarse de forma definitiva un puesto fijo en el once inicial. Sus cifras en el Bolonia son, por ahora, de ochenta partidos oficiales, en los que marcó doce goles y repartió ocho asistencias.

Dallinga tiene todavía contrato con el Bolonia hasta mediados de 2028. Pese a ello, el club italiano le deja salir ahora a préstamo, mientras que el Köln se garantiza con la opción de compra la posibilidad de incorporarlo definitivamente más adelante.

El internacional absoluto en una ocasión con la selección de Países Bajos está valorado por Transfermarkt en nueve millones de euros. El Köln podrá ficharlo de forma definitiva por once millones de euros una vez termine su cesión.

Antes de su aventura en el extranjero, Dallinga jugó en Países Bajos para el FC Emmen, el FC Groningen y el Excelsior.