Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys se enfrentan el domingo en el AT&T Stadium en Arlington, encabezando la jornada 12 de la NFL.

Dallas viene de una convincente victoria por 33-16 sobre los Raiders, elevando su récord a 4-5-1 y dándole a los Cowboys el impulso que tanto necesitaban. A principios de año, el equipo de Brian Schottenheimer dejó escapar uno apretado contra Filadelfia, cayendo 24-20 en un competitivo enfrentamiento divisional.

Los Eagles, por su parte, continuaron su repunte a mitad de temporada con una dura victoria por 16-9 sobre los Lions, extendiendo su racha ganadora a cuatro. Con un récord de 8-2, Filadelfia sigue firmemente al mando del NFC Este, incluso con un modesto 2-1 dentro de la división.

Horario de inicio del partido Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

Los Cowboys y los Eagles se enfrentarán en la semana 12 de la temporada de la NFL en el AT&T Stadium en Arlington, TX, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo Dallas Cowboys

Los Cowboys trataron el miércoles más como un día de recuperación después de su victoria del lunes por la noche en Las Vegas, eligiendo un paseo en lugar de una práctica completa. Su informe estimado de lesiones mostró una imagen mayormente limpia, todos los jugadores de los Cowboys habrían practicado, pero el mariscal de campo Dak Prescott apareció con una lesión en la cadera que lo habría tenido limitado.

En defensa, Jadeveon Clowney (hombro/cuello) apareció nuevamente en la lista de lesiones, mientras que Solomon Thomas, quien se perdió el juego contra los Raiders por un problema en la pantorrilla, se esperaba que practicara de manera limitada.

Prescott ha estado afilado esta temporada, liderando al equipo en pases con 2,587 yardas y 21 touchdowns, manteniendo a la ofensiva de Dallas en buen ritmo. El juego terrestre está anclado por Javonte Williams, quien ha tenido una campaña sólida con 809 yardas por tierra y 8 touchdowns.

En el ataque aéreo, George Pickens ha emergido como una verdadera opción recurrente, acumulando 908 yardas de recepción y 7 anotaciones, mientras que CeeDee Lamb sigue siendo un arma confiable con 557 yardas y 2 touchdowns. Con sus estrellas ofensivas en sincronía, Dallas dependerá en gran medida de este núcleo mientras buscan defender su terreno en un enfrentamiento divisional de gran importancia.

Noticias del equipo de los Philadelphia Eagles

Los Eagles comenzaron su semana de preparación para un enfrentamiento de alta importancia el domingo contra los Cowboys sin dos pilares de su línea ofensiva. Lane Johnson (pie) y Cam Jurgens (conmoción) fueron los únicos Eagles que no pudieron participar en la sesión del miércoles, dejando a Filadelfia un poco incompleta en las trincheras desde el principio.

Con Johnson fuera, el liniero polivalente Fred Johnson, normalmente el ala cerrada jumbo cuando Philly despliega seis linieros ofensivos, se movió al tackle derecho después de que el veterano se lesionara temprano en el juego de la semana pasada.

Hubo al menos algunas noticias alentadoras: Jaelan Phillips estuvo en el campo en una capacidad limitada mientras manejaba un problema en el hombro. Los novatos Myles Hinton (espalda) y Willie Lampkin (rodilla/tobillo) participaron completamente, aunque ambos permanecen en la Reserva de Lesionados. Los Eagles tendrían que crear espacios en la plantilla si quieren activar a cualquiera de los linieros.

Mientras tanto, Filadelfia está navegando por la temporada con un impresionante récord de 8-2, y no les falta talento que impulse ese éxito. Jalen Hurts sigue siendo el motor de la ofensiva, liderando el equipo tanto en yardas por pase como en touchdowns. En el backfield, Saquon Barkley ha sido el caballo de batalla, acumulando 662 yardas por acarreo para liderar el juego terrestre.

Hacia afuera, DeVonta Smith y A.J. Brown siguen siendo uno de los dúos de receptores más peligrosos de la liga, estirando constantemente las defensas y dando a Hurts opciones fiables en profundidad. En el otro lado del balón, los Eagles cuentan con una defensa que ha estado funcionando a plena capacidad, con destacados como Jaelan Phillips y Nakobe Dean haciendo la vida miserable para los mariscales de campo rivales. En definitiva, Filadelfia parece estar enfocado mientras se preparan para un enfrentamiento divisional con los Cowboys en el AT&T Stadium.

Vea y transmita en vivo Cowboys vs Eagles en los EE. UU.

Los Dallas Cowboys se enfrentan a los Philadelphia Eagles en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL y será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Cowboys vs Eagles a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que desean seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Cowboys vs Eagles

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando la entrada en $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando al máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Cowboys vs Eagles Fantasy Football

Jalen Hurts y el ataque aéreo de los Eagles encontraron otro obstáculo el domingo por la noche, y los números fueron tan duros como parecían. Hurts completó solo el 50% de sus lanzamientos, lo peor de la temporada, terminando 14 de 28 para 135 yardas (un escaso 4.8 Y/A) sin touchdowns ni intercepciones. La única salvación vino con sus piernas, ya que logró 31 yardas por tierra y anotó su primer touchdown terrestre desde la Semana 6.

Después del descanso, Hurts ha estado estancado, logrando posiciones de QB18 (12 puntos) y QB13 (14.5 puntos). Aún así, con el juego de esta semana dentro de Jerry World y un total proyectado considerable, hay suficiente potencial aquí para mantenerlo firmemente en la mezcla de QB1, siempre que el juego de pase despierte.

Mientras tanto, Saquon Barkley hizo todo menos arrastrar la ofensiva de los Giants hasta la meta la semana pasada. Incluso contra la formidable defensa contra la carrera de Detroit, Barkley acumuló su tercera mejor producción de carrera de la temporada y juntó 90 yardas totales en un juego donde ninguna de las ofensivas pudo encontrar su ritmo. Estuvo a centímetros de un touchdown antes de que Jalen Hurts entrara para robarlo. Ahora, se enfrenta a una defensa de los Cowboys que bloqueó a Ashton Jeanty (siete yardas en seis acarreos) pero que aún se ubica en octavo lugar en la mayoría de puntos de fantasía permitidos a RBs. El enfrentamiento es mejor de lo que parece en papel.

En el otro lado del campo, Dak Prescott salió del descanso como un hombre en una misión, destrozando a los Raiders con una obra maestra de 25 de 33 pases completados, 268 yardas y cuatro touchdowns el lunes por la noche. Esa actuación rompió una racha de dos juegos en los que derivó al territorio de QB2 contra Denver y Arizona.

Pero esta próxima prueba? Una bestia completamente diferente. La defensa de Filadelfia está funcionando a pleno ritmo en este momento y no ha permitido a un quarterback lanzar múltiples touchdowns desde la Semana 4. Con esa volatilidad incorporada, Prescott se sitúa justo en la frontera entre QB1 y QB2, una opción de alto potencial y alto estrés.

En cuanto al juego terrestre de los Cowboys, Rico Williams sigue recompensando a los gerentes de fantasía con una producción confiable y constante. Cuando eres la pieza clave en una ofensiva que mueve el balón a voluntad, el piso es sólido como una roca. Williams avanzó para 93 yardas en 22 intentos la semana pasada, ayudando a Dallas a ganar fácilmente. Este domingo trae un enfrentamiento complicado contra una unidad de los Eagles que acaba de mantener a Green Bay y Detroit a un total de 16 puntos. Aun así, el papel, el volumen y la presencia en la línea de gol de Williams lo convierten en una opción segura como RB1 de bajo nivel.

La consistencia es la clave del juego para CeeDee Lamb, y los analistas todavía lo ven como uno de los receptores más estables en fantasía de cara a la Semana 12. Los números explosivos y rompedoros de ligas aún no han aparecido, pero el piso sigue siendo altísimo gracias a objetivos constantes y un rol en la zona roja en una ofensiva poderosa de Dallas.

Y hablando de actuaciones estelares, George Pickens hizo una gran declaración. A pesar de su breve banquillo por razones disciplinarias, entregó su mejor día en yardas desde que se unió a los Cowboys y registró su tercera actuación de 100 yardas de la temporada. Una vez que reingresó en el segundo drive, se apoderó del juego, incluyendo una hermosa atrapada de touchdown de 37 yardas que cambió el ritmo del juego. Pickens ha superado las 75 yardas de recepción en cinco partidos consecutivos, consolidándose como un WR1 establecido.

Predicciones del juego Cowboys vs Eagles

El último enfrentamiento de Filadelfia con Dallas fue más ajustado de lo esperado, pero eso tuvo mucho que ver con que Jalen Carter fue expulsado temprano. Esta vez, los Eagles tendrán a ambos, Carter y Jaelan Phillips, listos para embestir y hacer la vida miserable a Dak Prescott.

Con la manera en la que la defensa de Philly ha estado funcionando en sus últimos cuatro juegos, manteniendo a sus oponentes en un porcentaje de pases completos del 53.2%, un índice de pasador de 68.5 y acumulando 12 capturas, es difícil imaginar que la ofensiva de los Cowboys resuelva repentinamente ese rompecabezas. A este ritmo, Dallas parece ser el próximo equipo en ser sofocado por una unidad de los Eagles en ascenso.

Probabilidades de apuestas Cowboys vs Eagles

Spread

Eagles -3.5 (-110)

Cowboys +3.5 (-110)

Línea de dinero

Eagles: -198

Cowboys: +164

Total

49.5 (Más de -110/Menos de -110)