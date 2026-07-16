La etapa del seleccionador alemán Thomas Tuchel al frente de Inglaterra ha sido criticada tras la derrota 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Analistas señalan que, pese a contar con estrellas mundiales, no aportó el plus esperado.

En un artículo periodístico, Oliver Holt, jefe de deportes del «Daily Mail», afirmó que la Federación Inglesa abandonó la trayectoria de Gareth Southgate —que llevó al equipo a dos finales de la Eurocopa y a las semifinales del Mundial 2018— buscando un técnico que diera el empujón definitivo, pero Tuchel no lo ha logrado.

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Holt añadió que la derrota ante Argentina evidenció la falta de brillantez táctica prometida por Tuchel: Inglaterra se atrincheró atrás, cedió espacios a Messi y acabó perdiendo pese a adelantarse en el marcador.

Entre el gol de Anthony Gordon (m. 55) y el de Lautaro Martínez (m. 92), Inglaterra apenas tuvo un 12 % de posesión, como si jugara con diez.

Holt destacó que Lionel Scaloni superó tácticamente a Tuchel: sus cambios fueron positivos y proactivos, mientras que los del técnico inglés fueron negativos y cautelosos, lo que permitió a Argentina recuperar el control.

Scaloni, añadió, notó la duda inglesa tras el 1-0 y, como un tiburón, se abalanzó sobre su presa.

«La responsabilidad de Tuchel»

Holt criticó que Tuchel culpe a sus jugadores de los errores técnicos y recordó que Jude Bellingham y Harry Kane mantuvieron a Inglaterra a flote durante el torneo, mientras que Cole Palmer, el mejor jugador inglés desde el punto de vista técnico, no fue convocado al Mundial.

Reconoce que Tuchel no será destituido tras renovar en febrero, pero la eliminación y el malestar de la afición podrían complicarle la Euro 2028, pues su fichaje fue una «apuesta» fallida.

Holt cerró señalando que el cambio de Anthony Gordon en el 72 seguirá siendo polémico, pues Inglaterra desperdició su oportunidad de llegar a la final del Mundial por primera vez en 60 años.