El presidente del Benfica, sobre Joao Felix: "Él y su familia decidirán su futuro"

Luis Felipe Vieira, mandatario del equipo lisboeta, asume que puede salir y que "a los jugadores les gusta el Benfica, pero también el dinero"

El presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, lleva tiempo suficiente en el fútbol para saber que no siempre lo que se desea es lo que se obtiene. La hinchada de su club estaría encantada si Joao Felix, la última gran promesa del club, continuase más tiempo vestido de rojo. Pero es improbable, no pasará. "Haré todo lo posible para que no salga, pero él y su familia deciden si se quedan".

El caso es claro, porque Joao Felix tiene una cláusula de salida. Son 120 millones y es probable que algún club la haga efectiva. Detrás de él está el Manchester City, también se habló del Madrid y el Atlético está muy interesado, aunque probablemente no por esa cifra.

Vieira es claro en este caso no quiere engañar a la afición y tirar del amor a los colores como un argumento final. "A los jugadores les gusta el , pero también les gusta el dinero", comentó en A Bola en una frase que es muy definitoria de la situación. Un poco más adelante, se atrevió a dar cifras. "¿Cómo va a negociar con un jugador que tiene una propuesta de seis millones de euros de salario limpio?", consideró. Son cifras que, hoy en día no están al alcance para el fútbol portugués.

Joao Felix está con su selección y ha dicho estos días que tras la Nations Cup comunicará su futuro. En el Benfica aún barajan la posibilidad de que se quede un año más y poder sacarle más dinero la próxima temporada tras una renovación. El presidente, en todo caso, ya ha avisado que ese escenario sería magnífico, pero no es muy probable. Y el director general, Tiago Pinto, también anda con tiento en estas cosas: "Para él y para nosotros sería mejor que se quedase, haremos lo posible por ello, pero tenemos que ser realistas y sabemos que Joao es un pequeño genio y va a ser uno de los mejores del mundo"