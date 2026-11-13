Compartir Sigue a GOAL en Google

El español Marc Cucurella, defensa del Real Madrid, mostró su comprensión ante la victoria del inglés Harry Kane en el premio del Balón de Oro, aunque habría preferido que se lo concedieran al francés Kylian Mbappé o al joven español Lamine Yamal, sus compañeros en el club y en la selección, respectivamente.

Anuncios

Cucurella, en declaraciones al programa español "El Chiringuito", respondió a una pregunta sobre si el triunfo de Kane en el Balón de Oro había sido injusto: "No, no puedo decir que fuera injusto, porque si miras sus números, verás que son cifras que quizás no pueda volver a repetir. Y en ese sentido, hizo una temporada excepcional".

Y matizó: "Pero yo personalmente se lo habría dado a Mbappé o a Lamine Yamal, porque al final son el tipo de jugadores por los que enciendo la televisión para verlos, como aficionado al fútbol, ¿entiendes lo que quiero decir?".

Y continuó: "No es que Kane no mereciera el premio, pero debo reconocer que me sorprendió un poco el resultado".

Las declaraciones de Cucurella llegan en un momento en el que el triunfo de Kane en el Balón de Oro de 2026 sigue siendo objeto de debate, sobre todo porque la competencia fue intensa con Mbappé y Yamal, que ocuparon el segundo y el tercer puesto en la votación final.

Anuncios Anuncios

El delantero del Bayern de Múnich sumó 1.055 puntos, superando por una diferencia de solo 28 puntos a Mbappé, que reunió 1.027 puntos, mientras que Yamal fue tercero con un total de 881 puntos, en una carrera que vio una gran igualdad entre el primer y el segundo candidato.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Lee también

Con la ayuda de Trump: Infantino, acusado de violar la ley estadounidense y de convertir a la FIFA en una propiedad privada

El tío de Mohamed Salah: Hossam Hassan insultó a él y a sus compañeros con palabras soeces

Anuncios

Kane se había coronado con el premio durante la gala celebrada en Londres, el pasado 26 de octubre, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, y el quinto en la historia de Inglaterra en lograr esta hazaña.

La coronación del delantero inglés llegó tras una temporada excepcional a nivel goleador, en la que marcó 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich en las distintas competiciones.

Anuncios

A esto se suman 12 goles con la selección inglesa, con lo que el total de sus goles asciende a 73 en 65 partidos con el club y la selección.

Asimismo, Kane contribuyó a que el Bayern de Múnich conquistara tres títulos nacionales durante la temporada 2025-2026, después de que el equipo recuperara el título de liga y ganara la Copa de Alemania y la Supercopa, además de marcar 14 goles en la Liga de Campeones de Europa, pese a la eliminación del equipo en las semifinales.

Anuncios

Por otro lado, Mbappé realizó una temporada fuerte con el Real Madrid y la selección de Francia, y fue el rival más cercano a Kane por el premio, pero se conformó con el segundo puesto a una diferencia de 28 puntos, mientras que Yamal siguió confirmando su lugar entre las figuras más destacadas del fútbol mundial, después de ocupar el tercer puesto y obtener también el premio al mejor jugador joven del mundo.

El internacional español ocupó el tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro, después de haber sido subcampeón en la edición del año pasado, por detrás del francés Ousmane Dembélé, continuando así su presencia entre los tres primeros puestos pese a su corta edad.

Anuncios

En cuanto a Mbappé, sigue buscando el primer Balón de Oro de su carrera, después de haber estado cerca de él en la edición de 2026, antes de que Kane resolviera la competencia a su favor por un escaso margen.