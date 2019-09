¿Cuántos premios The Best ha conseguido Lionel Messi?

Lionel Messi ha sido uno de los habituales de los premios 'The Best', aunque sin mucho éxito

La separación de la FIFA y la revista 'France Football', que durante unos años fusionaron el Balón de Oro para convertirlo en el FIFA Balón de Oro, la máxima institución mundial del fútbol creó su propio premio, los conocidos como 'The Best'.

Este lunes a las 20.30 horas se entrega la cuarta edición de estos premios, a los que opta un año más el jugador argentino del FC , Lionel Messi, que es un habitual en las gala de premios a los mejores jugadores del mundo durante la temporada.

Messi, que ha sido campeón de Liga con el equipo de la Ciudad Condal y semifinalista de la Liga de Campeones y finalista de la con los de Ernesto Valverde, es uno de los tres candidatos a conseguir el premio, junto a Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk.

Messi, que ha marcado 54 goles en 58 partidos, tanto con el equipo español como con la selección argentina, nunca ha podido ganar el trofeo que reconoce la FIFA al mejor jugador de la temporada en Europa.

En la primera gala de la historia, que premió al mejor del año 2016, el rosarino solo pudo ser segundo, justo por detrás de su máximo rival, Cristiano Ronaldo. Con un 26'4%, se quedó a casi nueve puntos de distancia del luso, que se alzó con el primer galardón de la historia.

Al año siguiente, en la edición del 2017, Messi de nuevo tuvo que conformarse con la segunda posición en la lucha por el galardón. Ronaldo aumentó su ventaja en las votaciones, con un 43'2%, frente al 19'02% que obtuvo el argentino, más alejado que nunca de su máximo rival.

En la pasada temporada, Messi no entró ni siquiera en la terna final para conquistar los 'The Best' de la FIFA. En su lugar, estuvieron Luka Modric, a la postre ganador del trofeo, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, del .

Tras un año de ausencia en estos premios, Messi opta hasta dos categorías distintas. Además de al 'The Best', el argentino es candidato al Premio Puskas al mejor gol del año. De esta forma, Messi se puede estrenar por partida doble en la cuarta edición de estos galardones.