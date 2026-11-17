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Las dos temporadas de Antonio Conte en el Napoli costaron más de 670 millones de euros entre fichajes y salarios, con una inversión de unos 370 millones en el mercado. Según informa la Gazzetta dello Sport, los datos proceden de las cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.

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Las dos temporadas de Antonio Conte en el Napoli supusieron una inversión económica especialmente significativa para el club de Aurelio De Laurentiis. Entre fichajes y salarios de los futbolistas, el coste total de las dos temporadas superó ampliamente los 670 millones de euros, con unos 370 millones destinados a reforzar la plantilla y más de 310 millones dedicados a pagar los salarios. Según informa la Gazzetta dello Sport, los datos proceden de las cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, que permiten analizar en detalle el impacto financiero de la etapa del entrenador salentino en Campania.

Las dos temporadas de Conte también estuvieron marcadas por importantes resultados deportivos, con la conquista del cuarto título de Serie A de la historia del Napoli al término de la temporada 2024/25 y el segundo puesto logrado en la siguiente. Para alcanzar esos objetivos, el club optó por intervenir con decisión en el mercado y puso a disposición del entrenador considerables recursos económicos. Una estrategia que dio lugar a inversiones récord, pero que inevitablemente aumentó el peso de los costes en las finanzas del club.

El análisis de las operaciones realizadas muestra que el Napoli gastó un total de 367 millones de euros en fichar jugadores durante las dos temporadas de Conte. En concreto, invirtió 152 millones en la temporada 2024/25 y otros 215 millones en la 2025/26. Un aumento significativo de la inversión, acompañado de unos ingresos por traspasos de alrededor de 223 millones de euros. El saldo entre compras y ventas de jugadores dejó, por tanto, un déficit de 144 millones, señal de que las salidas solo financiaron una parte de los fichajes.

El aumento de las principales partidas de gasto vinculadas a la gestión de la plantilla también repercutió en las cuentas. La masa salarial pasó de 142 millones de euros en la primera temporada a 172 millones en la 2025/26. Las amortizaciones también siguieron una trayectoria ascendente, de 111 a 128 millones de euros. Son cifras que ponen de manifiesto el aumento progresivo del valor económico de la plantilla y de los compromisos financieros asumidos por el club para construir un equipo capaz de competir al más alto nivel.

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Sumando salarios y amortizaciones, el coste total de la plantilla alcanzó los 253 millones de euros en la 2024/25 y llegó incluso a los 300 millones en la temporada siguiente. Un peso especialmente elevado en relación con los ingresos del club: estas dos partidas absorbieron, respectivamente, el 87 % y el 78 % de la facturación. El ejercicio de 2026 cerró, aun así, con beneficios, un resultado que también fue posible gracias al acuerdo entre la Lega Serie A e Img, que contribuyó a llevar los ingresos a niveles récord. Sin embargo, el aumento de los costes también limitó el margen de maniobra del Napoli en el siguiente mercado de fichajes.

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La comparación con la etapa anterior de Luciano Spalletti permite entender aún mejor la magnitud de las inversiones realizadas durante los dos años de Conte. En las dos temporadas en las que el actual entrenador de la Juventus ocupó el banquillo del Napoli, el club gastó un total de 109 millones de euros en fichajes e ingresó 91 millones por traspasos. Las diferencias también son evidentes en los costes de gestión: los salarios y las amortizaciones no superaron, en conjunto, los 200 millones de euros en la temporada 2021/22, lo que refleja un esfuerzo económico claramente inferior al de los años posteriores.

Las diferencias entre los dos entrenadores también aparecen al comparar el rendimiento deportivo con los recursos empleados, señala la Gazzetta dello Sport. Durante la etapa de Spalletti, cada punto conseguido en liga le costó al Napoli unos 2,3 millones de euros. Con Conte, en cambio, la cifra ascendió a 3,5 millones por punto. Un dato que refleja la mayor inversión necesaria para mantener al equipo en los puestos más altos de la clasificación. Naturalmente, la comparación debe tener en cuenta los distintos contextos económicos y las diferentes estrategias del club en cada etapa.

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Otro aspecto interesante son los principales traspasos realizados por el Napoli entre las etapas de Spalletti y Conte. Las operaciones de mayor importancia económica fueron las de Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen, traspasados por 80 y 75 millones de euros, respectivamente. Ambos habían alcanzado un nivel de rendimiento muy alto precisamente durante la etapa del entrenador toscano y fueron protagonistas del título de Serie A conquistado en 2023. Conte solo pudo entrenar a Kvaratskhelia durante los primeros seis meses de su etapa en el Napoli, mientras que Osimhen no formó parte de su proyecto deportivo. Sus salidas, en cualquier caso, aportaron ingresos fundamentales para sostener los fichajes posteriores.

Precisamente los ingresos obtenidos por los traspasos de los dos delanteros contribuyeron a financiar una parte importante de los fichajes realizados en las dos últimas temporadas. El balance de las dos temporadas de Conte refleja, por tanto, una estrategia marcada por inversiones mucho más elevadas que en el pasado reciente, acompañadas de la conquista de un título de Serie A y una Supercopa de Italia. Sin embargo, el peso económico de estas decisiones sigue siendo evidente, con un aumento considerable de los salarios y las amortizaciones y la necesidad de prestar más atención a la gestión de los recursos. Para el Napoli, el reto de los próximos años será mantener un alto nivel competitivo sin comprometer el equilibrio financiero alcanzado por el club.