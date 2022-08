¿Cuándo vuelve Arturo Vidal a Colo Colo?

En la antesala al duelo con Vélez, el volante dejó abierta la posibilidad de retornar al club que lo formó tras culminar su vínculo con Flamengo.

Arturo Vidal brindó una entrevista al canal oficial de la CONMEBOL Libertadores en la antesala de las semifinales donde Flamengo enfrentará a Vélez buscando sellar su boleto a la gran final.

En la instancia, el volante chileno aseguró que regresará a Colo Colo tras su partida en 2007 para enrolarse en las filas de Bayer Leverkusen.

Consultado por la posibilidad de un retorno al estadio Monumental, el ex Inter de Milán declaró que “sí, pero no sé cuándo. Eso no lo tengo claro. Estoy muy feliz acá en Flamengo. Espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando esto que estoy viviendo, ganando títulos, que a eso vine, disfrutando con esta gente. Y, después, claramente, me gustaría volver a Colo Colo", afirmó.

Luego, el también exBarcelona recalcó que “Colo Colo es mucho, es el que me abrió las puertas, el que me enseñó todo lo que soy profesionalmente”.

“Empecé muy joven, a los 12 años. Y salí a los 19, hecho, con la mentalidad que se requiere. Para estar ahí, para ser profesional en Colo Colo tienes que ser muy fuerte. Y ser un ganador. Si no, no puedes ser futbolista”, complementó.

Cabe recordar que el oriundo de San Joaquín culmina su vínculo con el Mengão en diciembre de 2023, fecha en la que podría negociar su vuelta al club con el que ganó el Torneo de Apertura (2006, 2007) y el Clausura en 2006 totalizando 56 partidos desde su estreno en mayo de 2005 (48 como titular) y aportando con cinco goles.