¿Cuándo vuelve a jugar Claudio Bravo con el Betis?

El arquero chileno vive un infierno: cuarta lesión, baja contra su querida Real Sociedad por Liga y Copa y varios días más fuera del campo.

La temporada 2020/2021 de Claudio Bravo en el ha sido de altibajos pero no por su rendimiento, sino que por su condición física, que no le da tregua y que sigue acumulando capítulos oscuros.

El histórico de la Selección de no ve minutos desde el 2-0 al del 11 de enero en El Alcoraz, y luego de su suplencia en contra el Sporting Gijón no pudo ir citado en el triunfazo de mitad de semana vs. el Celta de Vigo y se confirmó su cuarta lesión en el curso, en el sóleo, que sumada a los problemas de Dani Martín dejó a Joel como la única opción para Manuel Pellegrini, que este viernes dio luces de la condición del '25'.

"Desgraciadamente las lesiones suceden. Creo que Claudio es un portero que vino a aportar aquí toda su experiencia, toda su trayectoria y ha sido muy útil para el equipo, pero hay un plantel y detrás de él ha estado Joel Robles”, aportó el Ingeniero. "Claudio sigue en su proceso de recuperación. Es una lesión muscular en el sóleo, es un músculo complicado, que lo tendrá al menos tres o cuatro semanas fuera", complementó.

Según su compatriota, el ex sigue "en pleno periodo de recuperación sin posibilidades de trabajar en cancha". "Esperamos ver la próxima semana cómo evoluciona y si puede entrar en la siguiente etapa", añoró al cierre. 16 goles ha recibido en sus 10 presentaciones Bravo Muñoz con los Verdiblancos: de entrada, se perderá los dos cruces ante la , más , Barcelona y . ¿Llega contra el fin de semana del 20 de febrero?