¿Cuándo podría volver Lionel Messi a la Selección argentina?

La Pulga volvió a su país a pasar las fiestas en Rosario y se espera su regreso a la Albiceleste para los amistosos de marzo del 2019.

Esta vez no hubo una declaración pública entre lágrimas, como aquella triste noche en Nueva Jersey hace ya dos años, cuando aseguró que " se terminó para mí la Selección, ya son cuatro finales, era lo que más deseaba pero no se me dio, ya está ", luego de perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. Ni siquiera un posteo en una red social, ni un mensaje a través de un vocero. Es más, no se trata de una renuncia clásica. Pero Lionel Messi volvió a pedirse "un tiempo" con Argentina : el Diez faltó a todos los amistosos de la Albiceleste post Mundial y si bien todavía no tiene fecha de regreso confirmada, el anuncio del Chiqui Tapia de una "planificación" del 2019 junto a él y Scaloni parece sentenciar que su retorno es un hecho.

El sábado 23 de diciembre, el máximo goleador del 2018 volvió a su país para pasar las fiestas en Rosario como todos los años, aunque se espera que este brindis sea especial: después del dolor que provocó el fracaso mundialista, es probable que junto a su familia alcen las copas por un 2019 de regreso en el combinado nacional.

El combinado nacional se enfrentó a Guatemala y Colombia en septiembre, a Irak y Brasil en octubre y a México, dos veces, en noviembre, sin la Pulga entre los convocados, por pedido expreso al DT en ese entonces interino. Es verdad que esos encuentros tienen poco interés tanto para el jugador como para los hinchas y hasta para la AFA, pero su baja tiene más que ver con que nada cambió en el seleccionado desde la derrota ante Francia , que obligaba a una renovación profunda e integral que por ahora brilla por su ausencia.

En la previa del primer partido ante el Tri en territorio argentino, nuevamente se le consultó al DT interino acerca del 10 de Barcelona . "Yo no hablé con él de si iba a venir a jugar la Copa América. Cuando hablo, hablo de temas puntuales, de su equipo, debatimos de fútbol. No me puse a hablar de algo que va a pasar dentro de tantos meses. Siempre hablamos de la posibilidad de lo que era inmediato. Yo estimo, deseo y creo que él va a volver a jugar a la Selección . Pero no es un tema que hayamos tocado ni que estemos pensando, falta un montón y no lo hablamos, sinceramente", explicó Scaloni, en conferencia de prensa.

Tras esta ventana de partidos, 2019 tendrá como gran cita la Copa América, que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio . Pero antes habrá una nueva semana de amistosos, entre el 18 y 26 de marzo, aún sin rivales definidos. Según informó TNT Sports, en esa primera fecha FIFA del 2019, con Scaloni ya confirmado como entrenador de la Selección Mayor, Messi volverá a ser citado y se produciría así su esperado regreso.

La presencia de Leo en la cita continental todavía no está confirmada, aunque se estima que dirá presente teniendo en cuenta que buscará sacarse la espina de las cuatro ediciones que disputó, perdiendo tres finales. ¿Pisará el predio de Ezeiza directamente en la preparación? ¿O volverá a vestir la celeste y blanca para los amistosos de marzo? El tiempo dirá.