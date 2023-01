Los blaugranas no han sido capaces de ganar el título desde 2018 y nunca lo han conquistado desde que se juega como una final a cuatro.

La historia de los éxitos del Barcelona está íntimamente ligada a la Supercopa de España, un torneo del que es el máximo ganador histórico.

Cuándo fue la última vez que el Barcelona ganó la Supercopa de España

El Barcelona es un habitual en las finales de la Supercopa de España y es que los blaugranas han jugado todas las ediciones del torneo desde 2015 pero no la ganan desde agosto de 2018. Sin embargo, en las últimas temporadas se le ha venido resistiendo y, especialmente, desde que se cambió el formato a disputarse como una final four y no como un duelo a doble partido.

La última vez que el Barcelona ganó la Supercopa de España fue en 2018 cuando la final se disputó a partido único en Marruecos y se impuso por 2-1 al Sevilla con goles de Dembélé y Piqué para remontar el inicial de Pablo Sarabia.

Desde entonces, el Barcelona no ha vuelto a ganar este título y en la edición de 2020 cayó en semifinales ante el Atlético de Madrid en un partido que le costó la destitución a Ernesto Valverde, en 2021 perdió la final contra el Athletic en La Cartuja y en 2022 volvió a decir adiós en semifinales tras perder por 2-3 en la prórroga ante el Real Madrid.

Aún así, el Barça es el equipo que más títulos de Supercopa de España tiene. El cuadro catalán tiene trece títulos y once subcampeonatos, habiendo participado en 26 de las 37 ediciones (esta será su 27ª participación). Ganó las ediciones de 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018.