El año 2026 comienza con un derby londinense en la Premier League inglesa. Aquí es donde puedes encontrar transmisiones en vivo con comentarios en inglés mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en vivo el partido entre Crystal Palace y Fulham en la Premier League hoy.

Cómo ver Crystal Palace vs Fulham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2 y DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de inicio de Crystal Palace vs Fulham

Premier League - Premier League Selhurst Park

El partido se disputa este jueves 1 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Selhurst Park.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Oliver Glaser está sin varios jugadores habituales del primer equipo para la visita de Fulham. Ismaila Sarr está en la Copa Africana de Naciones con Senegal. Daichi Kamada está sufriendo una lesión en el muslo, Daniel Munoz está fuera tras someterse a una cirugía en su rodilla. Cheick Doucoure también está fuera por una lesión de rodilla. Se tomará una decisión posterior sobre Chris Richards, quien será evaluado antes del partido.

Para Fulham, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze y Alex Iwobi están todos en la Copa Africana de Naciones. Rodrigo Muniz y Ryan Sessegnon están fuera por lesiones en el muslo.

Formación

Crystal Palace se dirige al juego buscando poner fin a una reciente mala racha de resultados. El equipo de Glasner ha perdido sus últimos tres partidos de la Premier League: Tottenham en casa (0-1), Leeds United fuera (1-4) y Manchester City en casa (0-3).

Fulham, por otro lado, llega con una perspectiva muy diferente, habiendo ganado los tres últimos partidos de la Premier League, una racha que ha visto al equipo de Marco Silva ascender en las clasificaciones de la Premier League. Entre estas victorias se incluyen dos triunfos fuera de casa contra Burnley (3-2) y West Ham (1-0), además de una victoria en casa contra Nottingham Forest (1-0).

Récord de Enfrentamientos Directos

El encuentro de hoy entre los dos clubes de Londres se produce menos de un mes después de su último enfrentamiento, donde Crystal Palace ganó 2-1 en Craven Cottage gracias a un gol de cabeza tardío de Marc Guehi.

Históricamente, no ha habido nada que separe a los dos equipos, cada uno con 19 victorias. La historia reciente ha favorecido a Palace, que ha ganado sus últimos tres partidos contra Fulham.

Posiciones