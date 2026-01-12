Cruz Azul vs Atlas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul recibe al Atlas este miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina tuvo un doloroso tropiezo en su visita al Bajío en la primera fecha, donde cayeron con el León y ahora, intentarán enderezar el rumbo cuando se presenten en casa contra los Zorros, con Nicolás Larcamón comenzando a sentir la presión tras fracasar el torneo pasado en la búsqueda del título y por la eliminación temprana en la Copa Intercontinental.

El conjunto Rojinegro se impuso en su presentación al Puebla como local y en su primer duelo como visitantes, van por otros tres puntos en busca de retomar el protagonismo perdido en los últimos años, de la mano de Diego Cocca, quien fue el artífice del Bicampeonato de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

Cómo ver Cruz Azul vs Atlas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Cruz Azul vs Atlas

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Cuauhtémoc.

México: 17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

Cruz Azul contra Atlas alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon Alineación probable Suplentes Manager D. Cocca

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Cruz Azul

Con la gran inversión que han hecho y el protagonismo que han tenido en las últimas Liguillas, Cruz Azul parece obligado a obtener el título de la Liga MX en este semestre, mismo que se les ha negado desde el Guardianes 2021, cuando rompieron una racha de casi 24 años sin conseguirlo.

Los Cementeros han sufrido bajas importantes como la de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero, además de que no contarán en gran parte del semestre con su arquero titular, Kevin Mier, el cual aún se recupera de una lesión en la tibia, por lo que Nicolás Larcamón intentará sacarle el mayor provecho posible a su plantilla, la cual además, disputará también la Concacaf Champions Cup como campeones defensores.

La planeación para La Máquina se vio modificada al no renovar su contrato para jugar en el Estadio Olímpico Universitario durante el Clausura 2026, lo que los orilló a mudarse a Puebla a la cancha del Cuauhtémoc.

Noticias de Atlas

Diego Cocca ha regresado a la dirección técnica del Atlas y el argentino, espera replicar el éxito de su gestión anterior cuando fueron Bicampeones del futbol mexicano y devolver a los Zorros a un papel protagónico, mismo que han perdido desde que se marchó de la institución.

Los Rojinegros integraron para el Clausura 2026 a Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel como refuerzos para apuntalar su zona defensiva y el conjunto Tapatío aún espera incorporar a más elementos para que su plantilla pueda ser más profunda.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

