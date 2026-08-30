Cruyff da cuatro razones clarísimas para fichar a Amrabat con el Ajax

Sofyan Amrabat ya es oficialmente jugador del Ajax, según ha hecho público el club de Ámsterdam este domingo. El centrocampista ha firmado un contrato en el Johan Cruijff ArenA hasta el verano de 2028.

Amrabat llega libre al Ajax. El centrocampista de treinta años rescindió este fin de semana su contrato con el Fenerbahçe, según se puede leer en el comunicado de prensa del Ajax.

«Estamos muy satisfechos de haber podido incorporar a Sofyan. Es fuerte físicamente, tiene mucha calidad futbolística y aporta una amplia experiencia internacional. Además, conoce bien la liga neerlandesa, por lo que esperamos que se adapte rápidamente. Con él incorporamos exactamente el perfil que teníamos en mente», declaró el director técnico Jordi Cruijff en la web del club.

Cruijff llevaba trabajando desde abril en la llegada de Amrabat. «Recibí un mensaje: ¿sigues teniendo este número? Miré, vi la foto de perfil de Jordi y respondí: ¿Jordi Cruijff? Nunca se sabe hoy en día», contó el veterano, que la pasada temporada jugó en el Real Betis.

«Me llamó de inmediato. Tuvimos enseguida una conversación agradable de media hora más o menos», continuó Amrabat en la web del Ajax. «A partir de ese momento hubo contacto entre nosotros. Sí me sorprendió su llamada. Ya habíamos tenido contacto cuando él estaba en el FC Barcelona. Entonces no se concretó un traspaso».

Amrabat entendió rápidamente lo que Cruijff tenía pensado para él en el Ajax. «Eso despertó mi curiosidad. Así que siempre hemos mantenido el contacto», afirmó el internacional marroquí, que también habló con el entrenador Míchel. «Y eso también fue positivo. En todo quedó muy claro que el Ajax me quería. Eso es muy importante para mí. Soy una persona leal y me gustaría devolver esa confianza».

El fichaje quiere jugar cuanto antes si es posible. «Estoy en forma y tengo muchas ganas de jugar. Llevo tiempo pensando en el Ajax - PSV. Últimamente no he jugado partidos, pero sí he entrenado. Al final, el entrenador tiene que decidir lo que quiere. Pero estoy ready.»