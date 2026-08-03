El inminente traspaso del argentino Franco Mastantuono, estrella del Real Madrid, a las filas de la Fiorentina en calidad de cedido, ha provocado reacciones dispares en Italia.

Mastantuono tiene contrato con el Real Madrid hasta el verano de 2031, pero está cerca de salir cedido debido a su escasa participación con el conjunto merengue.

La cadena "Tutto Mercato Web" informó de que Giovanni Galli, exportero de la Fiorentina, expresó sus reservas sobre el fichaje de Mastantuono, pese a reconocer el talento del jugador.

Galli declaró: "Sin duda, Mastantuono tiene un gran atractivo porque viene del Real Madrid, pero hay que ver si posee las características que le permitan integrarse en un equipo colectivo".

Y añadió: "Daniele Bertoni dijo que es un jugador capaz de regatear. Y en un equipo organizado es normal que necesites a un jugador talentoso capaz de superar a los rivales, pero no debería ser un jugador que utilice a la Fiorentina solo para construir su carrera".

Giovanni Galli concluyó sus declaraciones diciendo: "Mastantuono debe venir aquí para elevar el nivel de la Fiorentina y hacer mejor al equipo, y eso es algo completamente distinto".

Mastantuono, de 18 años, disputó 35 partidos con el Real Madrid la temporada pasada, con un total de 1.484 minutos, y marcó 3 goles y dio una única asistencia.