Cristiano Ronaldo logra un hito histórico en el Mundial

La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, de 41 años, batió récords de edad y rendimiento al jugar con Portugal en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo 2026. Un hito que refleja su determinación y pasión por el fútbol.
Según Opta, es el primer futbolista que juega una eliminatoria de Mundial tras cumplir 41 años. Este logro se suma a una lista interminable de récords y refuerza su leyenda.
Disputa su sexto Mundial tras más de dos décadas de goles decisivos y títulos con la “Brasil de Europa”. Su presencia en las eliminatorias, pese a su edad, demuestra su preparación física, su talento técnico y su liderazgo.
Su ejemplo inspira a nuevas generaciones: la edad es solo un número cuando se unen profesionalismo, disciplina y pasión. Mientras otros cuelgan las botas antes de los cuarenta, él sigue corriendo y marcando la diferencia en busca de la ansiada gloria mundialista.
La alineación de Portugal fue:
Portero: Diogo Costa.
Defensa: Rúben Dias, Renato Vega, João Cancelo y Nuno Mendes.
Centrocampistas: Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha.
Delanteros: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Pedro Neto.
Por su parte, la alineación de Croacia fue la siguiente:
Portero: Dominik Livaković.
Defensa: Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.
Centrocampistas: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina y Petar Sučić.
Delanteros: Ante Budimir e Ivan Perišić.