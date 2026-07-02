Cristiano Ronaldo logra un hito histórico en el Mundial

La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, de 41 años, batió récords de edad y rendimiento al jugar con Portugal en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo 2026. Un hito que refleja su determinación y pasión por el fútbol.

Según Opta, es el primer futbolista que juega una eliminatoria de Mundial tras cumplir 41 años. Este logro se suma a una lista interminable de récords y refuerza su leyenda.

Disputa su sexto Mundial tras más de dos décadas de goles decisivos y títulos con la “Brasil de Europa”. Su presencia en las eliminatorias, pese a su edad, demuestra su preparación física, su talento técnico y su liderazgo.

Su ejemplo inspira a nuevas generaciones: la edad es solo un número cuando se unen profesionalismo, disciplina y pasión. Mientras otros cuelgan las botas antes de los cuarenta, él sigue corriendo y marcando la diferencia en busca de la ansiada gloria mundialista.

Portero: Diogo Costa.

Defensa: Rúben Dias, Renato Vega, João Cancelo y Nuno Mendes.

Centrocampistas: Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Pedro Neto.

Por su parte, la alineación de Croacia fue la siguiente:

Portero: Dominik Livaković.

Defensa: Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.

Centrocampistas: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina y Petar Sučić.

Delanteros: Ante Budimir e Ivan Perišić.